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Апарт-отель AZIMUT Plus Residence

Сочи, Россия
от
$382,632
;
13
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 25427
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Южный федеральный округ
  • Район
    городской округ Сочи
  • Город
    Сочи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

О комплексе

Апарт-отель AZIMUT Plus Residence представляет собой здание высотой в 20 этажей.

В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. В холлах и вестибюлях выполнена дизайнерская отделка, установлены скоростные лифты.

В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии апартаменты - сдудии и однокомнатые с площадью от 27 кв до 76,6 кв. Сдаются они с чистовой отделкой, панорамными окнами и высотой потолков в 3м.

Некоторые апартаменты с видом на море и горы - видовые.

На закрытой охраняемой территории жилого комплекса обустроены места для отдыха, есть бассейн с подогревом, SPA, лечебный и бьюти-центр. Также на территории комплекса можно найти флагманский ресторан, зону коворкинга и конгресс-холл на 600 мест. Всеми вопросами занимается своя управляющая компания. Для владельцев автомобилей предусмотрена стоянка.

Проект расположен в самом центре Сочи, где есть вся необходимая инфраструктура. В пешей доступности кафе, рестораны, детские сады, школы, медицинские учреждения, бульвары, салоны красоты. До моря можно добраться за 15 минут пешком.

С мягкой мебелью «AZIMUT Plus Residence»

  • Пол: во всех помещениях, за исключением санузлов, ламинат, или ковролин, или кварцвиниловая плитка, или паркетная доска, плинтус пластиковый или МДФ с пластиковым покрытием, в помещениях одного ОДС используется один оттенок напольного покрытия;
    — керамогранит (лоджия) – Keramamarazzi;
    — ковролин – Balsan, Balta;
    — Балкон - керамогранит (лоджия) - Keramamarazzi либо террасная доска Ecodecking;
    — Санузел - керамическая плитка в сочетании с цветом (оттенком) плитки на стенах санузла;
    — керамическая плитка – Keramamarazziомера.
  • Потолок: во всех помещениях, за исключением санузлов - напыление белого цвета «шуба» без окраски, или шпаклевка и окраска матовой белой водно-дисперсионной краской - Tikkurila, Alpina; 
    потолки ГКЛ, ГВЛ материалы Knauf;
    — санузлы - влагостойкий ГВЛ материалы Knauf, окрашенный влагостойкой краской Tikkurila, Alpina, или реечный подвесной потолок со встроенными лампами освещения.
  • Стены: во всех помещениях, за исключением санузлов —  окраска водорастворимой матовой дисперсионной краской светлых тонов или оклейка однотонными обоями светлых тонов, декоративная штукатурка;
    Декоративная штукатурка - San Marco (Италия), Alpina;
    водорастворимая краска – Tikkurila;
    лепнина - Orac или Европласт;
    — в санузлах: 
    — керамическая плитка – Keramamarazzi;
    — Декор настенный – Keramamarazzi.
  • Электрика: Система центрального кондиционирования - два моноблочных чиллера (производства Италии) на кровле, пожарообнаружения (датчики дыма),
    - телефон,
    - многоканальная система оповещения,
    - система принудительной приточной вентиляции,
    - система естественной вытяжки из СУ,
    - система индивидуального кондиционирования (сплит),
    - система центрального кондиционирования ЧИЛЕР – ФЭНКОЙЛ (если применимо для конкретного номера),
    - ГВС, ХВС, отопление,
    - электрика,
    - проводной IPTV.
  • Сантехника: радиаторы
  • Прочее: Все оснащение номера мебелью осуществляется на основании Договора на оснащение. Данный договор предусматривает оснащение согласно дизайнерскому решению. 

Возможен выезд для заключения Договора купли-продажи в Сочи!

Местонахождение на карте

Сочи, Россия

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Апарт-отель AZIMUT Plus Residence
Сочи, Россия
от
$382,632
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