Апарт-отель AZIMUT Plus Residence представляет собой здание высотой в 20 этажей.
В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. В холлах и вестибюлях выполнена дизайнерская отделка, установлены скоростные лифты.
В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии апартаменты - сдудии и однокомнатые с площадью от 27 кв до 76,6 кв. Сдаются они с чистовой отделкой, панорамными окнами и высотой потолков в 3м.
Некоторые апартаменты с видом на море и горы - видовые.
На закрытой охраняемой территории жилого комплекса обустроены места для отдыха, есть бассейн с подогревом, SPA, лечебный и бьюти-центр. Также на территории комплекса можно найти флагманский ресторан, зону коворкинга и конгресс-холл на 600 мест. Всеми вопросами занимается своя управляющая компания. Для владельцев автомобилей предусмотрена стоянка.
Проект расположен в самом центре Сочи, где есть вся необходимая инфраструктура. В пешей доступности кафе, рестораны, детские сады, школы, медицинские учреждения, бульвары, салоны красоты. До моря можно добраться за 15 минут пешком.
С мягкой мебелью «AZIMUT Plus Residence»
- Пол: во всех помещениях, за исключением санузлов, ламинат, или ковролин, или кварцвиниловая плитка, или паркетная доска, плинтус пластиковый или МДФ с пластиковым покрытием, в помещениях одного ОДС используется один оттенок напольного покрытия;
— керамогранит (лоджия) – Keramamarazzi;
— ковролин – Balsan, Balta;
— Балкон - керамогранит (лоджия) - Keramamarazzi либо террасная доска Ecodecking;
— Санузел - керамическая плитка в сочетании с цветом (оттенком) плитки на стенах санузла;
— керамическая плитка – Keramamarazziомера.
- Потолок: во всех помещениях, за исключением санузлов - напыление белого цвета «шуба» без окраски, или шпаклевка и окраска матовой белой водно-дисперсионной краской - Tikkurila, Alpina;
потолки ГКЛ, ГВЛ материалы Knauf;
— санузлы - влагостойкий ГВЛ материалы Knauf, окрашенный влагостойкой краской Tikkurila, Alpina, или реечный подвесной потолок со встроенными лампами освещения.
- Стены: во всех помещениях, за исключением санузлов — окраска водорастворимой матовой дисперсионной краской светлых тонов или оклейка однотонными обоями светлых тонов, декоративная штукатурка;
Декоративная штукатурка - San Marco (Италия), Alpina;
водорастворимая краска – Tikkurila;
лепнина - Orac или Европласт;
— в санузлах:
— керамическая плитка – Keramamarazzi;
— Декор настенный – Keramamarazzi.
- Электрика: Система центрального кондиционирования - два моноблочных чиллера (производства Италии) на кровле, пожарообнаружения (датчики дыма),
- телефон,
- многоканальная система оповещения,
- система принудительной приточной вентиляции,
- система естественной вытяжки из СУ,
- система индивидуального кондиционирования (сплит),
- система центрального кондиционирования ЧИЛЕР – ФЭНКОЙЛ (если применимо для конкретного номера),
- ГВС, ХВС, отопление,
- электрика,
- проводной IPTV.
- Сантехника: радиаторы
- Прочее: Все оснащение номера мебелью осуществляется на основании Договора на оснащение. Данный договор предусматривает оснащение согласно дизайнерскому решению.
Возможен выезд для заключения Договора купли-продажи в Сочи!