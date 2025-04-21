Апарт-отель AZIMUT Plus Residence представляет собой здание высотой в 20 этажей.

В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. В холлах и вестибюлях выполнена дизайнерская отделка, установлены скоростные лифты.

В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии апартаменты - сдудии и однокомнатые с площадью от 27 кв до 76,6 кв. Сдаются они с чистовой отделкой, панорамными окнами и высотой потолков в 3м.

Некоторые апартаменты с видом на море и горы - видовые.

На закрытой охраняемой территории жилого комплекса обустроены места для отдыха, есть бассейн с подогревом, SPA, лечебный и бьюти-центр. Также на территории комплекса можно найти флагманский ресторан, зону коворкинга и конгресс-холл на 600 мест. Всеми вопросами занимается своя управляющая компания. Для владельцев автомобилей предусмотрена стоянка.

Проект расположен в самом центре Сочи, где есть вся необходимая инфраструктура. В пешей доступности кафе, рестораны, детские сады, школы, медицинские учреждения, бульвары, салоны красоты. До моря можно добраться за 15 минут пешком.

С мягкой мебелью «AZIMUT Plus Residence»

Пол: во всех помещениях, за исключением санузлов, ламинат, или ковролин, или кварцвиниловая плитка, или паркетная доска, плинтус пластиковый или МДФ с пластиковым покрытием, в помещениях одного ОДС используется один оттенок напольного покрытия;

— керамогранит (лоджия) – Keramamarazzi;

— ковролин – Balsan, Balta;

— Балкон - керамогранит (лоджия) - Keramamarazzi либо террасная доска Ecodecking;

— Санузел - керамическая плитка в сочетании с цветом (оттенком) плитки на стенах санузла;

— керамическая плитка – Keramamarazziомера.

— керамогранит (лоджия) – Keramamarazzi; — ковролин – Balsan, Balta; — Балкон - керамогранит (лоджия) - Keramamarazzi либо террасная доска Ecodecking; — Санузел - керамическая плитка в сочетании с цветом (оттенком) плитки на стенах санузла; — керамическая плитка – Keramamarazziомера. Потолок: во всех помещениях, за исключением санузлов - напыление белого цвета «шуба» без окраски, или шпаклевка и окраска матовой белой водно-дисперсионной краской - Tikkurila, Alpina;

потолки ГКЛ, ГВЛ материалы Knauf;

— санузлы - влагостойкий ГВЛ материалы Knauf, окрашенный влагостойкой краской Tikkurila, Alpina, или реечный подвесной потолок со встроенными лампами освещения.

потолки ГКЛ, ГВЛ материалы Knauf; — санузлы - влагостойкий ГВЛ материалы Knauf, окрашенный влагостойкой краской Tikkurila, Alpina, или реечный подвесной потолок со встроенными лампами освещения. Стены: во всех помещениях, за исключением санузлов — окраска водорастворимой матовой дисперсионной краской светлых тонов или оклейка однотонными обоями светлых тонов, декоративная штукатурка;

Декоративная штукатурка - San Marco (Италия), Alpina;

водорастворимая краска – Tikkurila;

лепнина - Orac или Европласт;

— в санузлах:

— керамическая плитка – Keramamarazzi;

— Декор настенный – Keramamarazzi.

Декоративная штукатурка - San Marco (Италия), Alpina; водорастворимая краска – Tikkurila; лепнина - Orac или Европласт; — в санузлах: — керамическая плитка – Keramamarazzi; — Декор настенный – Keramamarazzi. Электрика: Система центрального кондиционирования - два моноблочных чиллера (производства Италии) на кровле, пожарообнаружения (датчики дыма),

- телефон,

- многоканальная система оповещения,

- система принудительной приточной вентиляции,

- система естественной вытяжки из СУ,

- система индивидуального кондиционирования (сплит),

- система центрального кондиционирования ЧИЛЕР – ФЭНКОЙЛ (если применимо для конкретного номера),

- ГВС, ХВС, отопление,

- электрика,

- проводной IPTV.

- телефон, - многоканальная система оповещения, - система принудительной приточной вентиляции, - система естественной вытяжки из СУ, - система индивидуального кондиционирования (сплит), - система центрального кондиционирования ЧИЛЕР – ФЭНКОЙЛ (если применимо для конкретного номера), - ГВС, ХВС, отопление, - электрика, - проводной IPTV. Сантехника: радиаторы

Прочее: Все оснащение номера мебелью осуществляется на основании Договора на оснащение. Данный договор предусматривает оснащение согласно дизайнерскому решению.

Возможен выезд для заключения Договора купли-продажи в Сочи!