  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Коттеджный посёлок Негород Токсово

Коттеджный посёлок Негород Токсово

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22803
ID новостройки на Realting
In CRM: 4202
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!

Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную среду — сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности.

→ Благоустроенные участки от 10 соток с въездом на каждый из них
→ 15 квт, магистральный газопровод (подземные коммуникации)
→ Въездная группа с КПП, замкнутый и охраняемый периметр
→ Продумана и улично-дорожная сеть для комфортного передвижения: асфальтовые дороги с подземным дренажом, с тротуарами и велодорожкой, реализовано ночное освещение
→ Прилегающий к массиву лесной парк станет местом для расслабляющих прогулок.
→ Есть возможность приобрести готовый дом

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк‎, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.


УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
→ 100% оплата и ипотека от 6%
→ Рассрочка без % от собственника
→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

ЗВОНИТЕ, возможен ОНЛАЙН-ПОКАЗ
Участок №62. Кадастровый номер участка: 47:07:0154001:1342

Местонахождение на карте

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$163,796
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$34,102
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$35,862
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$86,557
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$24,178
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$30,494
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$188,096
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$117,409
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Когда и почему отключают горячую воду: что нужно знать и как комфортно перенести этот период
21.05.2025
Когда и почему отключают горячую воду: что нужно знать и как комфортно перенести этот период
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
26.02.2025
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
Показать все публикации