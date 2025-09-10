  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Фёдоровское городское поселение
  4. Коттеджный посёлок Любимово

Коттеджный посёлок Любимово

Ладога, Россия
от
$32,995
;
17
ID: 32737
ID новостройки на Realting
In CRM: 4933
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Тосненский район
  • Город
    Фёдоровское городское поселение
  • Деревня
    Ладога

О комплексе

Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой доступности от Любимово в соседней деревне Аннолово вы найдете: аптеки, продуктовые магазины, банкоматы
→ В 5 минутах езды от Любимово, в районном центре Федоровское расположена важная социальная инфраструктура: больницы, школа, детский сад, отделения банков


ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ р. Ижора, р. Черная (разлив)

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество 15 кВт
→ КПП, охрана
→ Территория отдыха
→ Детская и спортивная площадка
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 6 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 268. Кадастровый номер 1: 47:26:0108001:10411

Местонахождение на карте

Ладога, Россия

