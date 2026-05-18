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Коттеджный посёлок Линтулово

Первомайское сельское поселение, Россия
от
$112,190
07.08.2026
$112,190
25.11.2024
$101,507
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24
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ID: 23105
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ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Выборгский район
  • Город
    Первомайское сельское поселение

О комплексе

Коттеджный поселок, который лучше увидеть, чем описывать, и это ФАКТ. Линтулово — исключительное место в окружении выразительной северной природы Карельского перешейка. Наслаждайтесь спокойствием леса, прогулками к живописному озеру и близостью Зеленогорска с его инфраструктурой.

ЕДИНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ в проекте становится естественным продолжением природы, где каждый элемент благоустройства подчеркивает красоту пейзажа. Фасадные ограждения решены в едином стиле, улицы освещаются современными светильниками, а все кабельные линии проложены под землей - чтобы ничего не отвлекало взгляд от горизонта.

МЕСТО, ГДЕ ОТДЫХАЕТ ВЗГЛЯД
Пейзаж здесь работает на ощущение глубины: лес уходит вдаль, зелень меняется с сезонами, а пространство вокруг сохраняет чувство открытого горизонта и спокойствия.

ПАРК, КОТОРЫЙ ПОЛЮБИТ ВСЯ СЕМЬЯ
Парк в центре посёлка создан для того, чтобы объединять. Дети или взрослые, любители активного отдыха или медитативного досуга — каждый найдет здесь место силы. Общайтесь, двигайтесь, вдохновляйтесь!

КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
С девелопером «ФАКТ» вы получаете не просто участок, а выстроенную систему сопровождения — от момента сделки и на всём протяжении владения недвижимостью. Чтобы эстетика, удобство и ценность коттеджных поселков сохранялись год за годом, сервисная компания «ФАКТ. Сервис» обеспечивает стабильную работу инженерных сетей и инфраструктуры, поддерживает порядок на территории и оказывает клиентскую поддержку, в том числе через удобное мобильное приложение. Команда комьюнити отвечает за атмосферу жизни в проектах: организует досуг и события, развивает добрососедство и формирует живое, комфортное сообщество жителей.

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ НА ДОРОГУ, МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Каждая поездка в город — маленькое путешествие с красивыми панорамами вместо унылых пробок. Успевайте больше, уставайте меньше и получайте удовольствие от повседневности:
В 15 минутах езды - курортный город Зеленогорск с пляжами Финского залива, прогулочными зонами у воды и развитой инфраструктурой отдыха и сервиса.
Рядом расположены Парк культуры и отдыха “Озорные белки”, конный клуб “Северная Усадьба”, теннисный корт в Ильичево, экспозиционный павильон музея Ялкала, база отдыха “Солнечный Берег”, “View Ga”, “Гринвальд Парк” с веревочным парком, банным и ресторанным комплексом и многие другие.

Свяжитесь с нами — расскажем детали покупки и организуем показ, в том числе онлайн. Иногда правильное место не ищут долго. Его просто узнают.
Участок № 326. Кадастровый номер 1: 47:01:1706001:12329

Местонахождение на карте

Первомайское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$112,190
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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