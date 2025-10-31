  1. Realting.com
Коттеджный посёлок Негород Токсово

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
$87,964
24
ID: 33219
ID новостройки на Realting
In CRM: 4789
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!


АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ

Проект вошёл в число лучших по версии премий «Посёлок года» и «Архитектон», его макет можно было увидеть в залах ЦВЗ «Манеж». Клинкерный кирпич, фламандская кладка, карнизное остекление и двухуровневые витражи создают узнаваемый почерк архитектуры. Это не просто дома — это авторские произведения, за которыми стоит признание профессионального сообщества и вкус тех, кто умеет выбирать.

МЕСТО, ГДЕ ОТДЫХАЕТ ВЗГЛЯД

Негород Токсово спроектирован по принципам органической архитектуры. Плавные линии улиц следуют рельефу, создавая выразительное пространство — живое, а не нарезанное по линейке. Фасады формируют фронт улиц, а инженерные сети скрыты под землёй, чтобы ничего не нарушало визуальную тишину и цельность среды. Так рождается место, где взгляд отдыхает и всё кажется естественным. Здесь каждый элемент подчинён одной идее — архитектура не доминирует над природой, а становится её продолжением.

ДЛЯ ДЕТЕЙ — ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ДЛЯ ВАС — СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Здесь каждая прогулка превращается в приключение: лесные маршруты, игровые пространства и места для открытий. Для детей — естественная среда роста, для родителей — уверенность, что время проходит с пользой и радостью.

ТЕРРИТОРИЯ ЛЕГКИХ МАРШРУТОВ

20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк‎, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.


ПОКУПКА ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

→ 100% оплата и ипотека от 6%
→ Рассрочка без % от собственника
→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости
→ Дополнительная выгода для покупателей из регионов

ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

Участок № 121. Кадастровый номер 1: 47:07:0154001:2122

Местонахождение на карте

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

