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Коттеджный посёлок Тишь да Гладь

Приморское городское поселение, Россия
от
$30,446
20.05.2025
$30,522
30.11.2024
$33,061
21.11.2024
$29,094
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10
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ID: 22605
ID новостройки на Realting
In CRM: 3395
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Выборгский район
  • Город
    Приморское городское поселение

О комплексе

Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Рябово, Камышовка расположены в 4-6 км от поселка. Здесь есть супермаркет «Магнит», почтовые отделения, офис Сбербанка, детские сады, школа, больница и кафе. В 30-минтух езды от поселка расположены горнолыжные курорты «Снежный», «Золотая долина» и «Красное озеро», где проводятся международные соревнования по фристайлу.


ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ В пешей доступности озеро Мамонтовское и Александровское
→ По границе посёлка хвойный лес

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Широкие внутриквартальные проезды
→ КПП, охрана
→ Территория отдыха
→ Детская площадка
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"


УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели


ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №129. Кадастровый номер участка: 47:01:1314001:3330

Местонахождение на карте

Приморское городское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Тишь да Гладь
Приморское городское поселение, Россия
от
$30,446
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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