Коттеджный посёлок Любимово

Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным

_______________________

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.

→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.

→ В шаговой доступности от Любимово в соседней деревне Аннолово вы найдете: аптеки, продуктовые магазины, банкоматы

→ В 5 минутах езды от Любимово, в районном центре Федоровское расположена важная социальная инфраструктура: больницы, школа, детский сад, отделения банков





ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:

→ р. Ижора, р. Черная (разлив)



КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:

→ Электричество 15 кВт

→ КПП, охрана

→ Территория отдыха

→ Детская и спортивная площадка

→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения

→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 6 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!



ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 257. Кадастровый номер 1: 47:26:0108001:10399