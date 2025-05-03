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Дома с террасой в России

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9 объектов найдено
Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 350 м²
Дом 350 м2 в Центральном районе, построен "для себя"! Строение возводилось с особым отношени…
$335,501
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 170 м²
Вашему вниманию представлен дом-дача состоящий из 3 этажей, с террасой. На первом этаже дом…
$119,995
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 280 м²
Шикарная вилла расположенная в п. Лоо, на земельном участке 80 соток в окружении Национально…
$2,80 млн
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продаю жилой дом. В доме свежий, дорогой ремонт, 4 комнаты,2с/у., кухня с выходом на террасу…
$126,829
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 284 м²
У Вас есть мечта жить в гармонии с природой, заниматься любимым делом не выходя за пределы в…
$319,986
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 155 м²
Мы разделяем ваши представления о комфортной жизни и воплощает их как на уровне общей концеп…
$210,314
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Новый дом с ремонтом в окружении коттеджной застройки. Дом стоит: кухня-гостиная (50кв.м.),…
$390,583
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
В зеленом уголке, близ Мацестинского лесопарка предлагается к приобретению новый дом площадь…
$260,389
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
В уютном зеленом уголке, близ Мацестинского лесопарка к продаже предлагается один из трех но…
$280,419
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