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Дома в Московской области, Россия

Сабурово
25
Новоивановское
3
139 объектов найдено
Дом 6 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 6 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 711-909, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Райт Вилладж КП (Першино…
$1,28 млн
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Дом 4 спальни в Растуново, Россия
Дом 4 спальни
Растуново, Россия
Количество спален 4
Площадь 526 м²
Загородный дом площадью 526 м² расположен на полевом участке 21 сотка. Светлый фасад здания …
$170,00 млн
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Дом 4 комнаты в Милюково, Россия
Дом 4 комнаты
Милюково, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 252-926, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Зеленые холмы к/п (Перши…
$315,856
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Дом 8 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 8 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 8
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 217-438, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$792,689
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Дом в городской округ Черноголовка, Россия
Дом
городской округ Черноголовка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается Дом! Возможна прописка! Дом с землей, в экологически чистом районе черноголовки в …
$84,264
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Дом 4 спальни в городской округ Истра, Россия
Дом 4 спальни
городской округ Истра, Россия
Количество спален 4
Площадь 307 м²
Загородный дом площадью 307 м² построен на полевом участке 10,5 сотки. Современный фасад зда…
$490,412
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Дом 4 спальни в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 4 спальни
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Просторная загородная резиденция с полной меблировкой построена на просторном участке 30 сот…
$8,55 млн
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Дом 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 6,65 соток в строящемся коттеджном пос…
$28,401
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Дом 6 комнат в Поливаново, Россия
Дом 6 комнат
Поливаново, Россия
Число комнат 6
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 362-208, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Лесная Сказка КП (Полив…
$670,737
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Дом в Вербилки, Россия
Дом
Вербилки, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ХОЧЕШЬ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ С ГАЗОМ В ЗНАМЕНИТОМ НА ВСЮ РОССИЮ ПОСЕЛКЕ?!           Заезжай и …
$77,427
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Дом 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается Участок С ДОМОМ не в СНТ!!! ДОМ каркасный с двумя спальнями на участке 6,05 соток …
$27,829
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Дом 3 комнаты в Раменский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на земельном участке 6,81 сотка в коттеджном поселке. ПРОДАЕТ СОБС…
$30,174
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Дом 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 6,65 соток в строящемся коттеджном пос…
$28,401
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Дом в Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается котедж на участке 15 соток. Заведено в дом электричество и газ. Внешняя отделка ки…
$73,048
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$673,256
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Дом 5 комнат в Милюково, Россия
Дом 5 комнат
Милюково, Россия
Число комнат 5
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 252-924, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Зеленые холмы к/п (Перши…
$353,661
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$422,078
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$594,889
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Дом 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 822 м²
Большой двухэтажный дом 822 м² в современном стиле построен на лесном участке с сильным пере…
$1,88 млн
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Дом 5 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 5 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 217-235, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$292,685
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Дом 3 комнаты в Раменский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 92 кв.м на участке 6,08 соток в закрытом коттеджн…
$25,831
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Дом 3 комнаты в Речицы, Россия
Дом 3 комнаты
Речицы, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 6 соток в коттеджном поселке комфорт-к…
$31,067
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Продается отличный качественный коттедж в красивом благоустроенном поселке возле Истринского…
$67,402
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Дом 6 спален в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 6 спален
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Количество спален 6
Площадь 1 375 м²
Представительная загородная резиденция площадью 1375 м² расположена на участке 98 соток у ле…
$7,23 млн
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Дом 4 комнаты в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 4 комнаты
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 251-756, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево. …
$176,831
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$1,36 млн
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Площадь 371 м²
Загородный дом по проекту «Дженезис» площадью 371 м² построен на лесном участке 18,4 сотки. …
$1,11 млн
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$577,946
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Дом 6 комнат в городской округ Подольск, Россия
Дом 6 комнат
городской округ Подольск, Россия
Число комнат 6
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 714-415, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
$792,689
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