Дома в Пионерский, Россия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке великолепный таунхаус, с дизайнерской отделкой на берегу Балтийского мо…
$295,037
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Продается дом 57 кв.метров в собственности на участке 5,25 соток земли в Пионерском, Степной…
$92,199
