Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Калининград
21
Ленинградская область
61
Зеленоградск
7
Kalitinskoe selskoe poselenie
7
Показать больше
175 объектов найдено
Дом 5 комнат в Большое Исаково, Россия
UP UP
Дом 5 комнат
Большое Исаково, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
🌟 Пpoдаетcя двуxэтaжный дом, 240 / 196 кв.м, в пос. Большоe Исaковo / Kaлининград  🌟  Koo…
$167,065
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Предлагаю к продаже отличный жилой дом в сказочно красивом уголке Волосовского района, местн…
$138,987
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
СНТ Мостовик, жилой дом 92 кв.м. ( 1 этаж +мансарда) с постройками на участке 6,58 сот. В …
$101,082
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Mginskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Mginskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Цените качество, уют, экологичность? Обратите внимание на этот вариант!!! К покупке предлаг…
$66,456
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Голубево, Россия
Дом 4 комнаты
Голубево, Россия
Число комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продам Дом 184,3 м², с участком 5 сот. рядом с Калининградом, первая остановка поезда в стро…
$111,190
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Сосновка, Россия
Дом 4 комнаты
Сосновка, Россия
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Современный одноэтажный дом площадью 141 кв.м. Просторная планировка. Удобное месторасположе…
$116,244
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Красный Бор, Россия
Дом 3 комнаты
Красный Бор, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Дом двух этажный, комнаты 25+19+19, кухня 17 два сан узла на первом и втором этаже, на второ…
$186,829
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Заозерье, Россия
Дом 5 комнат
Заозерье, Россия
Число комнат 5
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Расцвет Лэнд! Расцвет Лэнд - новый формат жизни в частном доме не далеко у озера. Представьт…
$277,848
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Родники, Россия
Дом 2 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Ультра"! Представляем вам стильный современный дом площадь…
$127,616
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Пионерский, Россия
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
Число комнат 5
Площадь 548 м²
Количество этажей 3
Шикарный дом на побережье Балтийского моря. Уникальное неповторимое предложение, которое не …
$884,464
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Громовское сельское поселение, Россия
Дом 4 комнаты
Громовское сельское поселение, Россия
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Фундамент дома 7*10 м. на участке правильной формы в 100 метрах от озера Отрадное. Участок…
$34,858
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Модные веяния последних лет привели к популяризации загородного строительства или приобретен…
$225,699
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается новый дом в поселке Ласкино, Гурьевский муниципальный округ, Калининградская облас…
$92,237
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
$151,496
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
Мечтаете после трудовых будней выехать на свою дачу, чтобы снять усталость и нагрузку, попар…
$89,026
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Чудово, Россия
Дом 2 комнаты
Чудово, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
В продаже два дома на одном участке :1 дом 1960 года постройки ,из бревна ,общая площадь-39 …
$10,031
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Novyj Svet, Россия
Дом 5 комнат
Novyj Svet, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный дом площадью 101 кв. м. с участком 9 соток в посёлке Новый Свет, 32 ма…
$112,850
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Севское, Россия
Дом 4 комнаты
Севское, Россия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Срочная продажа! Продается 1-этажный дом 122,5 кв. м. в Правдинском районе в поселке Севское…
$40,306
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Барнхаус 107,1 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зе…
$189,528
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Тайцы, Россия
Дом 5 комнат
Тайцы, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
"Просторный трёхэтажный дом в Тайцах — современный комфорт и уют для большой семьи!" Мечтае…
$134,166
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Наши дома- образец загородной жизни для современного человека, ценящего комфорт и красоту! П…
$120,034
Оставить заявку
Дом 1 комната в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Скоро лето! А вы ещё в поисках своего загородного дома? Обратите внимание на этот вариант! …
$37,491
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Калининград, Россия
Дом 4 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Пpодаю дoм в СHT "Koлocок". к.н.39:15:133002:2654 Oбщaя площадь дома 85,8 кв.м на участке пл…
$96,028
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Продаётся жилой дом 101,7 кв м в черте г. Гатчина. Построен из бревен, обшит вагонкой. Есть …
$68,964
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Калининград, Россия
Таунхаус 5 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 5
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Если перед Вами стоит делема, что приобрести для комфортной жизни - Дом или Квартиру - предл…
$117,128
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Калининград, Россия
Дом 5 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 5
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Продажа дома 234 кв.м. "Лесная сказка", Улица Сосновый Бор, Центральный район Калининграда. …
$420,052
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Сухой ухоженный участок. Уютный дом (душ, теплый пол, септик Топаз, вода хим. очистка). Хоро…
$62,694
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
В продаже загородный дом в 5 км от Гатчины,бревенчатый ,крыша-мягкая черепица.Дом общей пло…
$100,311
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Калининград, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к продаже Таунхаус из 5-ти блок - секций на улице Лужской, расположенный в тихом, …
$145,305
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Дом 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию к продаже проект "Миракл" в КП "Переславские дачи" ПЕРЕСЛАВСКИЕ Д…
$126,352
Оставить заявку

Типы недвижимости в Северо-Западном федеральном округе

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти