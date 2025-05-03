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Дома в Центральном федеральном округе, Россия

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Московская область
139
район Коммунарка
26
Сабурово
25
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305 объектов найдено
Дом 5 комнат в Мартемьяново, Россия
Дом 5 комнат
Мартемьяново, Россия
Число комнат 5
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 473-803, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Апрелевка Парк КП (Марте…
$437,158
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Дом в район Троицк, Россия
Дом
район Троицк, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 151-351, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
$833,841
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Дом 4 спальни в Растуново, Россия
Дом 4 спальни
Растуново, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Дом в стиле «конструктивизм» с арочной крышей построен на ровном открытом участке рядом с ле…
$2,41 млн
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Дом в городской округ Химки, Россия
Дом
городской округ Химки, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продаем 2-х этажный кирпичный дом(165м2), в закрытом коттеджном поселке «Кутузово Club», рас…
$180,400
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 345-932, Калужское шоссе, 35 км от МКАД, Никольские Озера к/п (Ф…
$558,591
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$572,681
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Дом в Богородский городской округ, Россия
Дом
Богородский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! Просторный новый дом на участке 13 соток возле леса! Отличный благоу…
$167,966
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 160 м²
«Княжье озеро» — коттеджный поселок, на территории которого 1 036 каменных особняков, роскош…
$569,452
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Дом 4 комнаты в район Внуково, Россия
Дом 4 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 736-701, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$282,526
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 131-971, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
$325,440
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 302-707, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Идиллия КП (Раево). …
$845,926
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Дом 3 спальни в Новоивановское, Россия
Дом 3 спальни
Новоивановское, Россия
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Загородный дом площадью 340 м² построен на лесном участке 12,8 соток. Фасад облицован желтой…
$650,081
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Дом 5 спален в городской округ Истра, Россия
Дом 5 спален
городской округ Истра, Россия
Количество спален 5
Площадь 920 м²
Загородный дом площадью 920 м² расположен на просторном прилесном участке 21,6 сотки. Фасад …
$5,13 млн
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Дом 5 комнат в Алабино, Россия
Дом 5 комнат
Алабино, Россия
Число комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 201-216, Киевское шоссе, 30 км от МКАД, Алабино. …
$303,582
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Дом 6 комнат в Мытищи, Россия
Дом 6 комнат
Мытищи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
В доме 4 спальни, 4 санузла, сауна, гараж на два автомобиля и веранда с выходом на уютный уч…
$818,987
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Дом 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Дом 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 559-311, Калужское шоссе, 3 км от МКАД, Дубки СНТ (Газопровод). …
$361,870
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 535-233, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
$789,313
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Дом 9 комнат в Руднёво, Россия
Дом 9 комнат
Руднёво, Россия
Число комнат 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 208-429, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,45 млн
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 408 м²
Код объекта в БД Агентства: 428-906, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Полет СНТ (Рогозинино). …
$935,033
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Площадь 346 м²
Загородный дом по проекту «Эва» площадью 346 м² расположен на лесном участке 13 соток. Архит…
$1,04 млн
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Таунхаус 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Таунхаус 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 586-217, Калужское шоссе, 32 км от МКАД, Марсель к/п (Никольское…
$360,655
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Дом в Центральный федеральный округ, Россия
Дом
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 279 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 511-942, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Солнечный Город к/п (Лу…
$241,651
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажный каркасный дом Омега-150, построенный с использованием самых современны…
$224,703
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 290-103, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Монплезир-Пушкино КП (Вал…
$508,803
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$573,800
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 220-732, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$625,732
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Дом 4 спальни в Усово, Россия
Дом 4 спальни
Усово, Россия
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Дом в европейском стиле площадью 260 м² расположен на полевом участке 9 соток с газоном и бо…
$821,155
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Дом в городской округ Муром, Россия
Дом
городской округ Муром, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Номер лота: 3701707, Дом с новой баней в деревне Охеево рядом с г. Муром. Дом классический …
$12,166
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Дом 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 800 м²
Современный загородный дом с мансардой построили на уютном участке 15 соток. Фасад в стиле ф…
$1,81 млн
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