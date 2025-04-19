Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Бор
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Бору, Россия

2 объекта найдено
Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
$212,787
Оставить заявку
Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаю дачу в СНТ Чайка Борский район, посёлок Октябрьский. Живое садовое товарищество, сосе…
$8,512
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов