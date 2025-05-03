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Дома в Москве, Россия

район Коммунарка
26
район Внуково
10
район Троицк
6
159 объектов найдено
Дом в район Троицк, Россия
Дом
район Троицк, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 151-351, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
$833,841
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 345-932, Калужское шоссе, 35 км от МКАД, Никольские Озера к/п (Ф…
$558,591
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Дом 4 комнаты в район Внуково, Россия
Дом 4 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 736-701, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$282,526
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 131-971, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
$325,440
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 302-707, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Идиллия КП (Раево). …
$845,926
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Дом 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Дом 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 559-311, Калужское шоссе, 3 км от МКАД, Дубки СНТ (Газопровод). …
$361,870
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 535-233, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
$789,313
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Дом 9 комнат в Руднёво, Россия
Дом 9 комнат
Руднёво, Россия
Число комнат 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 208-429, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,45 млн
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 408 м²
Код объекта в БД Агентства: 428-906, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Полет СНТ (Рогозинино). …
$935,033
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Таунхаус 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Таунхаус 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 586-217, Калужское шоссе, 32 км от МКАД, Марсель к/п (Никольское…
$360,655
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Дом в Центральный федеральный округ, Россия
Дом
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 279 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 511-942, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Солнечный Город к/п (Лу…
$241,651
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 290-103, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Монплезир-Пушкино КП (Вал…
$508,803
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 220-732, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$625,732
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 448-743, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Капитолий к/п (Первомайс…
$310,018
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Дом 8 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 8 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 8
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 330-240, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Гайд Парк к/п (Софьино)…
$959,319
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Дом 12 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 12 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 12
Площадь 860 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 302-715, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Идиллия КП (Раево). …
$1,11 млн
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Дом 10 комнат в Руднёво, Россия
Дом 10 комнат
Руднёво, Россия
Число комнат 10
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 208-237, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$3,50 млн
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Дом 5 комнат в район Коммунарка, Россия
Дом 5 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Жилой дом в Бачурино Продается жилой деревянный 2-х этажный дом в деревне Бачурино, Сосенск…
$493,420
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Дом 5 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 535-232, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
$485,731
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 184-721, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
$1,86 млн
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 220-740, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$776,078
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 535-835, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
$910,746
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Особняк в Москва, Россия
Особняк
Москва, Россия
Площадь 1 339 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный особняк с цоколем и мансардой на Покровке в Басманном районе. Особняк из кирпича…
$5,35 млн
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Дом 5 комнат в Руднёво, Россия
Дом 5 комнат
Руднёво, Россия
Число комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 464-112, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, Фаворит КП (Долгино дер.…
$327,869
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Дом 9 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 9
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 403-733, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
$372,000
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Дом 7 комнат в район Внуково, Россия
Дом 7 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 7
Площадь 495 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 219-908, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Власово КП. …
$1,08 млн
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Дом 7 комнат в район Внуково, Россия
Дом 7 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 236-912, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
$303,582
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Дом 6 комнат в район Троицк, Россия
Дом 6 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Код объекта в БД Агентства: 119-916, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ново-Троицкое к/п (Пучк…
$631,451
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Дом 12 комнат в Зимёнки, Россия
Дом 12 комнат
Зимёнки, Россия
Число комнат 12
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 171-424, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
$3,16 млн
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 439 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 469-923, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Чистые Ключи КП (Милюков…
$1,19 млн
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