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Дома в Ленинградской области, Россия

Kalitinskoe selskoe poselenie
6
Гатчина
5
Bolsevrudskoe selskoe poselenie
5
Колтушское городское поселение
3
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53 объекта найдено
Дом 1 комната в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Предлагается прекрасный участок с домиком и баней в Волосовском районе СНТ Здоровье (Арбонье…
$36,313
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Дом 2 комнаты в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 99
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продам отличный зимний дом в д. Брюховицы Волосовского района. Дом крепкий, тёплый, стены р…
$36,297
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Дом 1 комната в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом 1963 года постройки на земельном участке 15 соток ИЖС. (без межевания)…
$15,729
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Дом 4 комнаты в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Продаётся участок площадью 10,2 соток с ЖИЛЫМ ДОМОМ в маленьком обжитом садоводстве “Гардари…
$96,793
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Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
В продаже загородный дом в 5 км от Гатчины,бревенчатый ,крыша-мягкая черепица.Дом общей пло…
$96,793
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Дом 2 комнаты в Большой Сабск, Россия
Дом 2 комнаты
Большой Сабск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже полностью благоустроенный, зимний дом с надворными постройками на зем…
$145,190
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Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
В деревне Мута-Кюля, Гатчинского района продаётся жилой дом площадью – 92,5 м.кв., участ…
$41,137
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Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается участок с добротным домом в массиве Кобрино ст «Азимут « , Гатчинского МО. Участок…
$39,927
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Дом 3 комнаты в Mginskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Mginskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Цените качество, уют, экологичность? Обратите внимание на этот вариант!!! К покупке предлаг…
$64,126
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Дом 1 комната в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
ЦЕНА СНИЖЕНА! Если вы ещё в поисках своего загородного дома, то обратите внимание на этот ва…
$36,176
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Таунхаус 4 комнаты в Pudost, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже отличный таунхаус с качественным, современным ремонтом всего в 29 км от КАД! •Пери…
$151,239
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Дом 5 комнат в Гатчина, Россия
Дом 5 комнат
Гатчина, Россия
Число комнат 5
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
СРОЧНО!!! ЦЕНА СНИЖЕНА!!!!!Продaeтcя зимний дом в д. Малые Колпаны, ул. Центральная, дом 87.…
$64,730
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Дом 3 комнаты в Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продам брeвенчатый 2-х этажный дом без внутренней отделки в д. Cлепинo Вoлocовскoго р-нa нa …
$66,545
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Коттедж 5 комнат в Колтушское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат
Колтушское городское поселение, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продажа жилого дома в ДНП Манушкино, 20 км. от Санкт-Петербурга. Предложение для ценителей…
$296,429
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Дом 2 комнаты в Nikolskoe, Россия
Дом 2 комнаты
Nikolskoe, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продам дoм в cелe Никольское, Гатчинскoго paйoнa. ЛПХ. Категория земeль - земли насeлeнныx …
$44,767
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Дом 5 комнат в Тайцы, Россия
Дом 5 комнат
Тайцы, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
"Просторный трёхэтажный дом в Тайцах — современный комфорт и уют для большой семьи!" Мечтае…
$129,461
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Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Приобретайте, дом с участком ЛПХ: • В деревне Меньково, ул. Огородная; • Рядом, в 4 км, по…
$34,967
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Дом 4 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
В историческом месте г.Гатчины «Егерьская слобода» продается отличный зимний дом 1994г постр…
$151,239
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Дом 1 комната в Msinskaa, Россия
Дом 1 комната
Msinskaa, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продается садовый дом в СНТ НЕВА пос. Мшинский. Участок 6,3 сот, Садовый дом 36кв.м, на пер…
$14,519
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Дом 5 комнат в Кирполье, Россия
Дом 5 комнат
Кирполье, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Финский подход в загородном строительстве. Продается дом HONKA 150 кв.м. + терраса 50 кв.м. …
$417,421
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Коттедж 3 комнаты в Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток …
$193,586
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Дом 3 комнаты в Дубровка, Россия
Дом 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! 25 км. от Санкт-Петербурга, в пос. Невская Дубровка, в окружении лесов…
$157,168
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Дом 5 комнат в Novyj Svet, Россия
Дом 5 комнат
Novyj Svet, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный дом площадью 101 кв. м. с участком 9 соток в посёлке Новый Свет, 32 ма…
$110,102
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Дом 4 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Продаётся жилой дом 101,7 кв м в черте г. Гатчина. Построен из бревен, обшит вагонкой. Есть …
$66,545
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Дом 4 комнаты в Сусанино, Россия
Дом 4 комнаты
Сусанино, Россия
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается крепкий рубленый дом с ленточным фундаментом. Крыша шифер. Отопление печное. На уч…
$47,187
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Дом 1 комната в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продаётся уч-к с домом в тихой уютной деревне Коммолово. Отличное место как для отдыха, так …
$42,952
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Дом 2 комнаты в Pustomerzskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Pustomerzskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
В тихой красивой деревне продаётся зимний дом для постоянного проживания или для дачи. Дом п…
$18,149
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Дом 2 комнаты в Lubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Lubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Лучшее предложение ИЖС по цене за сотку. 20 соток. Кадастровый номер участка 47:26:0913001:…
$19,359
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Дом 3 комнаты в Msinskaa, Россия
Дом 3 комнаты
Msinskaa, Россия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
*Предлагается к покупке двухэтажный жилой дом 2019 года постройки в небольшом обжитом садово…
$24,077
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Дом 8 комнат в Кикерино, Россия
Дом 8 комнат
Кикерино, Россия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Доступное предложение! Цена актуальна до 30.04.2025г. Трехкомнатная квартира, расположенная …
$16,818
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Типы недвижимости в Ленинградской области

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Параметры недвижимости в Ленинградской области, Россия

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