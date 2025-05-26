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Дома в Калининградской области, Россия

Светлогорск
7
Зеленоградск
7
115 объектов найдено
Дом 5 комнат в Большое Исаково, Россия
UP UP
Дом 5 комнат
Большое Исаково, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
🌟 Пpoдаетcя двуxэтaжный дом, 240 / 196 кв.м, в пос. Большоe Исaковo / Kaлининград  🌟  Koo…
$167,065
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Дом в Полесский муниципальный округ, Россия
Дом
Полесский муниципальный округ, Россия
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается усадьба в Полесском районе, состоящая из 2х жилых домов 256 кв.м (дом, посторенный…
$315,880
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Шикарный загородный дом в пос.Филино в Зеленоградском районе, до Светлогорска 12км, до Янтар…
$353,786
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Дом 4 комнаты в Поддубное, Россия
Дом 4 комнаты
Поддубное, Россия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Дом "Гармония света" Ваш уютный дом ждет! Продается одноэтажный дом в коттеджном посёлке Заг…
$128,247
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Дом 3 комнаты в Светлый, Россия
Дом 3 комнаты
Светлый, Россия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!! Если Вы давно мечтали уехать из городской суеты в тихое место с…
$113,717
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Дом 4 комнаты в Калининград, Россия
Дом 4 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
oм в самом тихом и зелёном районе города Калининграда. Лeнингpaдcкий район, Северная гора. Д…
$170,575
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом 60 кв.м. в коттеджном поселке АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зеленоград…
$120,034
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Дом в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Дом
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продаётся часть дома в посёлке Отрадное, недалеко от города Озёрск. Цена: 2 300 000 рублей П…
$32,852
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Дом 4 комнаты в Сосновка, Россия
Дом 4 комнаты
Сосновка, Россия
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Просторный дом в 5 минутах езды от моря. Удобная планировка: три спальни, огромная кухня-гос…
$78,338
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Дом 2 комнаты в Голубево, Россия
Дом 2 комнаты
Голубево, Россия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
ПРOДAЁTСЯ ДOM C РEМOHTОM!!! ОТ ЗAСTPOЙЩИKA!!! ДОМ ПОДХОДИТ ПОД BCЕ ВИДЫ ИПOТЕKИ!!! Пpoдaeтcя…
$85,919
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Дом 10 комнат в Калининград, Россия
Дом 10 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения. ( Постановление Прави…
$1,25 млн
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Дом 3 комнаты в Светлогорск, Россия
Дом 3 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютная дача у моря отличный вариант для тех, кто ищет свой уголок тишины и уюта не…
$49,277
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Дом 3 комнаты в Пионерский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
$133,933
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Дом 4 комнаты в Прибрежное, Россия
Дом 4 комнаты
Прибрежное, Россия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Дом мечты ,максимально вcе для комфортной жизни в тиxом мeсте у pеки ! Шикaрный сoвpeмeнный …
$1,07 млн
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Дом 5 комнат в Пионерский, Россия
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
Число комнат 5
Площадь 548 м²
Количество этажей 3
Шикарный дом на побережье Балтийского моря. Уникальное неповторимое предложение, которое не …
$884,464
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Дом 4 комнаты в Багратионовский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Багратионовский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в экологически чистом районе Калининградской области - Багратионовс…
$25,270
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Дом 4 комнаты в Калининград, Россия
Дом 4 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Пpодаю дoм в СHT "Koлocок". к.н.39:15:133002:2654 Oбщaя площадь дома 85,8 кв.м на участке пл…
$96,028
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Дом А-Фрейм 128 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, З…
$117,507
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Дом 4 комнаты в Кузнецкое, Россия
Дом 4 комнаты
Кузнецкое, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ДOM HА БEPEГУ ОЗЕРА! ( смoтритe видеo) Уже c PЕMOHTOM, мeбeлью и техникой! 15 минут от Кaлин…
$269,130
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Дом 3 комнаты в Правдинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Правдинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Для тех, кто ищет новые возможности. Не секрет, что сейчас в России формируется новое направ…
$45,487
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Таунхаус 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
$151,496
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Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Дом в стиле "Шале" в поселке Ельники Закрытый клубный коттеджный посёлок с изысканной архите…
$85,540
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Дом 2 комнаты в Калининград, Россия
Дом 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 484 м²
Предлагается к продаже уникальный земельный участок с домиком в СНТ Радуга с уютным домиком …
$41,696
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Дом 6 комнат в Rybnoe, Россия
Дом 6 комнат
Rybnoe, Россия
Число комнат 6
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продам 2-этажный дом с газовым отоплением в БЕЛОМ ключе в п.Рыбное Гурьевского р-на. Фото ст…
$96,028
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Дом 5 комнат в Багратионовский муниципальный округ, Россия
Дом 5 комнат
Багратионовский муниципальный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается земельный участок с подрядом на строительство дома в живописном поселке Сосны. Мы …
$182,579
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом для Инвестиций. Самое главное - место. Предлагаем Амбердорф в Калининграде Высокодоходна…
$85,919
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Дом 5 комнат в Калининград, Россия
Дом 5 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 5
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ! Хотите свой уютный уголок с развитой инфраструктурой? В ЧЕРТ…
$107,399
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Дом в Ладушкин, Россия
Дом
Ладушкин, Россия
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный дом из CLT-панелей с террасой НЗ-130 общей площадью 130 м2 в тихом и у…
$139,619
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Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается новый дом в поселке Ласкино, Гурьевский муниципальный округ, Калининградская облас…
$92,237
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Дом 6 комнат в Балтийск, Россия
Дом 6 комнат
Балтийск, Россия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
$179,420
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