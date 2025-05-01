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Дома в Краснодарском крае, Россия

Сочи
6
10 объектов найдено
Дом 7 комнат в Сочи, Россия
UP UP
Дом 7 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дизайнерский дизайнерский проект HI-TECH – маньяк «Реал» площадью 250 кв.м.Надп…
$1,21 млн
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Вилла 8 комнат в городской округ Сириус, Россия
Вилла 8 комнат
городской округ Сириус, Россия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 639 м²
Количество этажей 3
23 коттеджа в Сочи в живописном парке на берегу Черного моря. Роскошный коттеджный посело…
$4,00 млн
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Дом 5 комнат в Черешня, Россия
Дом 5 комнат
Черешня, Россия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Три коттеджа в современном классическом стиле, расположенные в экологически чистом Адлерском…
$368,013
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Дом 4 комнаты в Сочи, Россия
Дом 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
??? *Дом с ремонтом и бассейном* Раздольное. Дом 100 м2. Земли 2.18 сот. Каркасник. ТУ на …
$193,270
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Таунхаус в Лермонтово, Россия
Таунхаус
Лермонтово, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ПРОЕКТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ✅ Меня зoвут Леон, задайте мн…
$144,904
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 6 комнат в Сочи, Россия
Дом 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом с. Верхнее Учдере. Площадь- 150 кв.м Комнат-4 Участок-6 сот. Этаже…
$295,589
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Дом 2 комнаты в Агой, Россия
Дом 2 комнаты
Агой, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Итак, дача… Господа, это не просто шесть соток! Это философия! Это взгляд на мир, перевернут…
$82,900
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Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Дом 4 комнаты в Сочи, Россия
Дом 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Дом 220 м² чистые документы.  3 фазы, 15кВ Центральная вода Цоколь: 2 студии под сдачу. …
$311,360
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Вилла 6 комнат в Сочи, Россия
Вилла 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Сочи , ул. Звездная 260 м кв 5 соток з/у бассейн ландшафный дизайн Коммуникации: свет,во…
$1,20 млн
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Типы недвижимости в Краснодарском крае

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