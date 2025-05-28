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Дома в Зеленоградске, Россия

7 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 83,5 м.кв, 2024 …
$123,361
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Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 135 м.кв, 2024 г…
$159,497
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$267,904
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом в Зеленоградске, п Клинцовка, немецкой постройки, двухэтажный, общий мет…
$193,140
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Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$267,904
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$267,904
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 100 м.кв, 2024 г…
$98,439
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