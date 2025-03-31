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Дома в Гатчина, Россия

3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением в Гатчина, Россия
Таунхаус 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже отличный таунхаус с качественным, современным ремонтом всего в 29 км от КАД! •Пери…
$119,817
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Дом 3 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Продается участок 6 сот с домом общей площадью 128 кв м в СТ «Балтиец» массив Пудость. Дом 8…
$47,807
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Коттедж 3 комнаты в Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток …
$191,707
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