  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Пионерский
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пионерский, Россия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке великолепный таунхаус, с дизайнерской отделкой на берегу Балтийского мо…
$295,037
Дом 3 комнаты в Пионерский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
$130,308
Дом 3 комнаты в Пионерский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
$158,582
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Продается дом 57 кв.метров в собственности на участке 5,25 соток земли в Пионерском, Степной…
$92,199
Дом 5 комнат в Пионерский, Россия
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
Число комнат 5
Площадь 548 м²
Количество этажей 3
Шикарный дом на побережье Балтийского моря. Уникальное неповторимое предложение, которое не …
$871,588
