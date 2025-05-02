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Дома в Сочи, Россия

6 объектов найдено
Дом 7 комнат в Сочи, Россия
UP UP
Дом 7 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дизайнерский дизайнерский проект HI-TECH – маньяк «Реал» площадью 250 кв.м.Надп…
$1,21 млн
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Дом 4 комнаты в Сочи, Россия
Дом 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Дом 220 м² чистые документы.  3 фазы, 15кВ Центральная вода Цоколь: 2 студии под сдачу. …
$311,360
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Вилла 6 комнат в Сочи, Россия
Вилла 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Сочи , ул. Звездная 260 м кв 5 соток з/у бассейн ландшафный дизайн Коммуникации: свет,во…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Дом 4 комнаты в Сочи, Россия
Дом 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
??? *Дом с ремонтом и бассейном* Раздольное. Дом 100 м2. Земли 2.18 сот. Каркасник. ТУ на …
$193,270
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Дом 6 комнат в Сочи, Россия
Дом 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом с. Верхнее Учдере. Площадь- 150 кв.м Комнат-4 Участок-6 сот. Этаже…
$295,589
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Параметры недвижимости в Сочи, Россия

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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