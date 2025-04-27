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Дома в городском округе Нижнем Новгород, Россия

виллы
13
таунхаусы
5
45 объектов найдено
Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Продается дом в Советском районе, в снт Рыбак, проезд Артельный. Дом в готовом состоянии, ос…
$54,717
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
В продаже дом в Автозаводском районе 75,5 кв.м. на участке земли 5,7 соток. Требует ремонта.…
$66,876
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
К Вашему вниманию прямая продажа роскошного двухэтажного жилого дома, площадью 314,8 м2 в Ав…
$368,013
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Характеристика объекта:   Предлагаем в продажу 1-этажный дом, в Нижнем Новгороде. Приок…
$69,308
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается каркасный дом (коттедж) из бруса в КП Новопокровский 100 м2. Цена от 11 000 000руб…
$132,207
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Описание В Автозаводском районе на улице Рельсовая   д. 36 продается ОТДЕЛЬНО стоящий теплы…
$109,312
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается строящийся   кирпичный дом (коттедж) в КП Новопокровский 160 м2. Срок сдачи 3 квар…
$201,917
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Дом 10 комнат в Нижний Новгород, Россия
Дом 10 комнат
Нижний Новгород, Россия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продам Коттедж в кп "Смолокуровские лосадьбы" (г. Нижний новгород, куротный поселок Зеленей …
$740,130
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
В продаже кирпичный дом 145 м на улице Абрикосовая КП Новопокровское В доме: Просторная при…
$188,469
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Таунхаус в Novinki, Россия
Таунхаус
Novinki, Россия
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Продаю 3-х комнатную квартиру в таунхаусе отдельный вход, свой угловой придомовой земельный…
$84,507
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представлен к продаже новый двухэтажный дом. Материал стен - газоселикатные блоки, утеплител…
$126,335
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается каркасный дом (коттедж) из бруса в КП Новопокровский 165 м2. Цена от 1 550 000 руб…
$138,818
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Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
$119,688
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Вилла в Kusakovka, Россия
Вилла
Kusakovka, Россия
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
В продаже коттедж   в КП Солнечная Долина площадью 174 метра , два этажа , четыре комнаты и …
$164,150
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
В продаже отличный дом в СНТ Металлург-3 (Орловские дворики) . Дом подходит для круглогодичн…
$60,796
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в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается 1/2 дома по ул. Ляпина. Состояние жилое. Рядом остановка электрички Высоково. Тихо…
$31,614
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В продаже дом, в жилом состоянии, отдельностоящий. Планировка комнат смежно-изолированная. С…
$85,870
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Вилла в Подновье, Россия
Вилла
Подновье, Россия
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Участок ровный квадратной формы, великолепный вид на Волгу. Дом построен по железобетонной м…
$364,778
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Дом в Besencevo, Россия
Дом
Besencevo, Россия
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Отличное местоположение, рядом ТИЗ Надежда, асфальт до дома. Ухоженная территория, на участк…
$218,867
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Дом в Lahovo, Россия
Дом
Lahovo, Россия
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Торг реальному покупателю при просмотре!. Прекрасный вариант для большой семьи!  Дом в де…
$132,853
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к продаже коттедж в ТИЗе "Новопокровское", современный коттеджный поселок в городе…
$182,021
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в Нижегородском районе в Коттеджном поселке Александровская слобода. Общая Площад…
$449,893
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продажа замечательного дома в Нижнем Новгороде, Автозаводский район Любите ли вы тишину и п…
$124,025
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Дом в городской округ Нижний Новгород, Россия
Дом
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с газом в замечательном месте Канавинский район, улица Спартака, дом 3. Дом к…
$54,717
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Таунхаус в Novopokrovskoe, Россия
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
$117,294
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Жилой дом 77,4м2 на земельном участке 7,64 сотки, в м/р Копосово, Сормовский район. Дом разд…
$85,115
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
$1,02 млн
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в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Предлагаю Вашему вниманию часть дома с земельным участком. Автозаводский район, ул Гнилицкая…
$66,876
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в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю часть дома в Сормовском районе.   Отдельный вход, теплый гараж, пристрой( 2эт + манса…
$54,717
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Дом в Novinki, Россия
Дом
Novinki, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Готовые дома Коттеджный поселок Южная долина. Пepекрытия: 1го этaжа монoлитнaя жeлeзoбет…
$121,593
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Параметры недвижимости в городском округе Нижнем Новгород, Россия

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