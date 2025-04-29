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Дома в Приволжском федеральном округе, Россия

Нижний Новгород
32
Нижегородская область
204
Саратовская область
12
Саратов
12
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216 объектов найдено
Дом в Kuzutki, Россия
Дом
Kuzutki, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
В продаже кирпичный дом в деревне Кужутки дальнеконстантиновского района Нижегородской облас…
$21,778
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Земельный участок ровный прямоугольный.На участке 2 теплицы, плодовые деревья и кустарники. …
$4,235
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом полностью готовый для проживания зимой и летом (земля и дом в собственн…
$102,767
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом с видом на Горьковское море. Большая часть дома построена из газосиликатных…
$121,045
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 297 м²
Количество этажей 3
Продается большой добротный дом в Зеленом городе общей площадью 297 кв.м с земельным участко…
$302,612
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Дом в Первомайский, Россия
Дом
Первомайский, Россия
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продам дом хорошего качества 143м2. Фундамент железобетонная монолитная плита.  Стены кир…
$204,566
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Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
$143,980
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 340 м²
Этаж 2
Продается дом в самом востребованном и динамично развивающемся с. Усть-Курдюм. Дом основат…
Цена по запросу
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Дом в Bolsoe Mokroe, Россия
Дом
Bolsoe Mokroe, Россия
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Продается   теплый и уютный дом 53 кв.м. + 7 сот.земли (село Большое Мокрое, Кстовский муниц…
$54,470
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Продается дом в Советском районе, в снт Рыбак, проезд Артельный. Дом в готовом состоянии, ос…
$54,470
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Дом в Bezvodnoe, Россия
Дом
Bezvodnoe, Россия
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продаю новый дом 115 м2 класса Комфорт с открытой террасой в ИЖС Новая резиденция Безводное …
$90,663
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Отличный дом находится в ожидании большой семьи, которая наполнит его уютом и душевным тепло…
$130,728
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
К Вашему вниманию прямая продажа роскошного двухэтажного жилого дома, площадью 314,8 м2 в Ав…
$363,134
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Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
$120,992
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Дом в Sartakovo, Россия
Дом
Sartakovo, Россия
Площадь 368 м²
Количество этажей 4
Срочная продажа! Торг уместен и это реально! Предлагается в продажу новый   современный ко…
$229,763
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается новый одноэтажный дом в деревне Крутая! Старт строительства современного дома площ…
$104,099
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Дом в Bezvodnoe, Россия
Дом
Bezvodnoe, Россия
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к покупке двухэтажный дом 102 м. Данный вариант обеспечивают комфорт и уют для все…
$96,715
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Таунхаус в Кстовский муниципальный округ, Россия
Таунхаус
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 369 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная квартира в элитном таунхаусе! Предлагаем вам уникальную возможность ста…
$363,134
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
$181,366
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается новый уютный дом в живописном Богородском районе, д. Пруды, всего в 20 минутах на …
$73,837
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается дом в деревне Хрущево (г.о. Бор, Ситниковский с/с). Деревня жилая, дорога чиститс…
$108,698
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Дом в городской округ Нижний Новгород, Россия
Дом
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с газом в замечательном месте Канавинский район, улица Спартака, дом 3. Дом к…
$54,470
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в посёлке Селекционная станция. Дом расположен на участке п…
$117,401
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, Предлагается к приобретению новый двухэтажный дом в живописном посел…
$78,667
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Дом в Bolsaa Elna, Россия
Дом
Bolsaa Elna, Россия
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Фундамент Монолитный железобетонный ростверк (утепленный по периметру) на буронабивных свая…
$195,487
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Дом в Лысковский муниципальный округ, Россия
Дом
Лысковский муниципальный округ, Россия
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Жилой деревянный одноэтажный дом,   назначение: Жилой дом   площадь 25 кв.м. , количество эт…
$3,510
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Вилла в Afonino, Россия
Вилла
Afonino, Россия
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
Продается элитный дизайнерский объект недвижимости в стиле шале. Роскошный коттедж   площадь…
$422,260
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
В продаже дом в Автозаводском районе 75,5 кв.м. на участке земли 5,7 соток. Требует ремонта.…
$66,575
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
Продам дом в 200м до р. Волги.  Дом бревенчатый, пятистенок, стоит на высоком кирпичном фу…
$22,999
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Жилой дом 77,4м2 на земельном участке 7,64 сотки, в м/р Копосово, Сормовский район. Дом разд…
$84,731
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Типы недвижимости в Приволжском федеральном округе

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Параметры недвижимости в Приволжском федеральном округе, Россия

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