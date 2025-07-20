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Дома в Нижегородской области, Россия

Нижний Новгород
27
Городец
9
Бор
3
Богородск
3
185 объектов найдено
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продам 1/2 дома в центре Городца, с индивидуальным газовым котлом.  Входы разные.  Дом б…
$29,503
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Продам бревенчатый дом 34м2 и 1.5 гектар земли. Электричество 220Вт.  Рядом большое озеро.…
$23,089
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Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
СНТ КОЛОБОК. Предложение для ценителей загородной недвижимости в тихом, спокойном месте. HO,…
$15,335
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TekceTekce
Дом в Большое Козино, Россия
Дом
Большое Козино, Россия
Площадь 427 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже величественный особняк, воплощенный в камне в 2009 году, настоящий з…
$269,371
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
Продам дачу в СНТ Северный.  Домик деревянный 20м2 стоит на бетонных сваях.  Крыша покры…
$4,447
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию уникальный дом в деревне Малая Ельня( 20 мин. до Н. Новгорода),…
$196,947
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Дом в Pustyn, Россия
Дом
Pustyn, Россия
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продам дом в центре, села Пустынь, Арзамасского района в Пустынском заповеднике. Освещённая…
$12,579
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
В продаже таунхаус в КП Баден -Баден площадью 91м2. Два этажа и цоколь. Свой земельный участ…
$134,153
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
"Домашний уголок для отдыха и хобби: дома с возможностью рыбной ловли отдыха на природе" Ме…
$131,281
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт кирпичный дом отличного качества на берегу Горьковского   моря. В доме 6 комна…
$102,302
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Ищите просторный   дом для своей семьи рядом с лесом и рекой   недалеко   от Нижнего Новгоро…
$60,103
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продам дом под восстановление или слом.  Дом бревенчатый 35м2. Крыша покрыта железом, не …
$12,706
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В продаже дом, в жилом состоянии, отдельностоящий. Планировка комнат смежно-изолированная. С…
$89,455
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Таунхаус в Богородск, Россия
Таунхаус
Богородск, Россия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус, в состоянии заезжай и живи, 1й этаж совместный санузел, кухня гостиная, …
$95,297
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Дом в Лукоянов, Россия
Дом
Лукоянов, Россия
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
Продается дом . Нужен ремонт , газ и свет рядом проходят . Участок земли большой
$10,165
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…
$114,356
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Дом в Lahovo, Россия
Дом
Lahovo, Россия
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Торг реальному покупателю при просмотре!. Прекрасный вариант для большой семьи!  Дом в де…
$141,039
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продаётся   2-этажный дом 151,8 кв.м. на участке 12 соток в деревне Ройка.  Прекрасное жив…
$125,792
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в посёлке Селекционная станция. Дом расположен на участке п…
$130,711
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Дом в Шатковский муниципальный округ, Россия
Дом
Шатковский муниципальный округ, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
В уникальном месте Нижегородской области близ города Шатки продается недостроенный кирпичный…
$16,518
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Дом в Lenkovo, Россия
Дом
Lenkovo, Россия
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 3 лет! Дом 61,4 кв.м., з…
$29,224
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Мечтаете о собственном месте для отдыха в любое время года? Тогда этот вариант для вас! Уют…
$29,466
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в Нижегородском районе в Коттеджном поселке Александровская слобода. Общая Площад…
$470,132
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом полностью готовый для проживания зимой и летом (земля и дом в собственн…
$107,876
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Таунхаус в Кстовский муниципальный округ, Россия
Таунхаус
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 369 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная квартира в элитном таунхаусе! Предлагаем вам уникальную возможность ста…
$381,188
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Вилла в Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
$216,006
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Дом в городской округ Арзамас, Россия
Дом
городской округ Арзамас, Россия
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Для любителей отдыха подальше от города! Продается капитальный   дом  современной постройки…
$39,389
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Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в коттеджном поселке Прага площадью 91м2. Два этажа и цоколь с окнами. Свой земельн…
$164,546
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Дом в Kotelnicy, Россия
Дом
Kotelnicy, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт кирпичный дом на Горьковском море, 250м, 4 комнаты, большая кухня, 2 санузла, …
$120,709
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
Продам дом в 200м до р. Волги.  Дом бревенчатый, пятистенок, стоит на высоком кирпичном фу…
$24,142
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