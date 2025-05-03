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Дома с видом на горы в России

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12 объектов найдено
Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 425 м²
Дом в р-не Макаренко с видом на море и горы Внимание‼️Дом можно поделить на 5 независящих др…
$450,673
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Новый двухэтажный дом в коттеджном поселке «Красная поляна» ⠀ Выгодное предложение: новый …
$841,256
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 342 м²
Хотите жить дружной семьёй в шикарном коттедже в 7 минутах езды от моря, есть выращенные вам…
$380,568
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Дом 6 комнат в Сочи, Россия
Дом 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом с. Верхнее Учдере. Площадь- 150 кв.м Комнат-4 Участок-6 сот. Этаже…
$295,589
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 92 м²
Продаю небольшой, но очень уютный дом в центральной части города. Отличное месторасположение…
$119,995
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Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Предлагаем Вашему вниманию дом в Коттеджном поселке "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" Планировка дома, площад…
$841,256
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Дом 4 комнаты в Сочи, Россия
Дом 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
??? *Дом с ремонтом и бассейном* Раздольное. Дом 100 м2. Земли 2.18 сот. Каркасник. ТУ на …
$193,270
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 297 м²
Предлагается к покупке отличный коттедж в самом лучшем районе города Сочи-Мацесте. На участк…
$1,25 млн
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 230 м²
Двухэтажный дом в с.Васильевка. Качественное строение. 6 соток земли. Коммуникации подключен…
$300,449
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 220 м²
Интересное предложение! Новый дом в стиле хай-тек в живописном месте г. Сочи, с. Каштаны. Ст…
$369,984
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 107 м²
ГАРАНТИНЫЙ СЕРТИФИКАТ СДЕЛКИ! Закрытый клубный посёлок. Коттедж площадью 107 м2 c ремонтом. …
$234,990
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