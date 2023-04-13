Привлекательность Малаги для туристов обусловлена сочетанием развитой инфраструктуры, богатого культурного наследия и возможностей пляжного отдыха. Не меньший интерес этот город — один из самых популярных курортов Андалусии — представляет и для покупателей недвижимости. Одни рассматривают приобретение жилья здесь как отличную инвестицию, другие хотят купить недвижимость в Малаге прежде всего для личного проживания. Весьма перспективна она и для сдачи в аренду: поток туристов не прекращается практически круглый год, благодаря чему доходность жилья не менее 5-6% годовых.
Варианты недвижимости
Желающие купить жилье в Малаге для сдачи в аренду чаще всего предпочитают студии и 1-2-комнатные квартиры. Для личного проживания предлагают апартаменты, 3-4-комнатные квартиры, пентхаусы. Среди других вариантов наиболее востребованы:
- виллы;
- таунхаусы;
- семейные дома;
- особняки.
Как выбрать жилье в Малаге
Наиболее дорогой и престижной частью города является его исторический центр, однако не стоит искать там современные таунхаусы и кондоминиумы. Приобретение квартиры в центральной части рекомендуется желающим поселиться в отреставрированном историческом здании, или же тем, кто планирует сдавать недвижимость в Малаге в аренду туристам. Если вы хотите жить рядом с пляжем и видеть из окон море, стоит купить апартаменты или виллу в восточной части города. Западные районы — царство новостроек: именно здесь находится самая недорогая недвижимость в Малаге, доступная широкому кругу покупателей, хотя там немало и элитных ЖК с бассейнами, закрытой придомовой территорией и подземным паркингом.
Цены на недвижимость в Малаге, Испания
Разброс цен на квартиры довольно велик: если в историческом районе Ла Кала самая дешёвая 1-комнатная квартира стоит 160 тыс. евро, то на западной окраине города она обойдётся вдвое дешевле. Апартаменты в элитном кондоминиуме стоят самое меньше 500 тыс. евро, а если он расположен на морском берегу, то цена достигает 1-1,3 млн евро. За виллу просят еще больше: минимальная стоимость ее составляет 500 тыс. евро, при этом средняя цена колеблется в пределах 1,5-2 млн евро, а верхняя планка доходит до 6-7 млн. На этом фоне таунхаусы кажутся недорогими: квартиру в них вполне реально приобрести за 165-280 тыс. евро.