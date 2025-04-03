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Жильё в Cartama, Испания

2 объекта найдено
Вилла в Cartama, Испания
Вилла
Cartama, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Урожай этого года был отличным, и сбор и подготовка только что завершены. Теперь виноград на…
$837,413
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Квартира 4 комнаты в Cartama, Испания
Квартира 4 комнаты
Cartama, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира расположена на верхнем этаже здания с лифтом и была недавно отремонтирована, по…
$263,841
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов