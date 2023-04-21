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Дома в Алаканти, Испания

Аликанте
103
el Campello
68
Sant Joan d Alacant
48
Mutxamel
26
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
6
Xixona Jijona
2
268 объектов найдено
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 859,900
Всего в 600 метрах от бухты Л'Амерадор в Эль-Кампельо, на побережье Коста-Бланка, находится …
Таунхаус 4 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 193 м²
€ 500,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 4 и 5 спальных вилл типа таунхаус в Аликанте. Расположен …
Таунхаус 5 спален в Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 230 м²
€ 630,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 4 и 5 спальных вилл типа таунхаус в Аликанте. Расположен …
Таунхаус 4 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 214 м²
€ 530,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 4 и 5 спальных вилл типа таунхаус в Аликанте. Расположен …
Вилла 4 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 209 м²
€ 1,190,000
Виллы для гольфа на первой линии с частным бассейном, террасой, солярием и частной парковкой…
Вилла 3 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 270 м²
€ 1,975,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от  1.975.000€ + НДС Это - уникальный жилой …
Вилла 11 спален в Аликанте, Испания
Вилла 11 спален
Аликанте, Испания
12 ванных комнат 1 147 м²
€ 3,300,000
Самая эксклюзивная вилла в Аликанте в районе Кабо де лас Уэртас.Рядом с Плайя Де Сан Хуан, в…
Вилла 4 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Эксклюзивный проект из 10 вилл, расположенный на первой линии Плайя де Сан Хуан с невероятны…
Таунхаус 5 спален в Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 156 м²
€ 449,000
Расположен в привилегированном и тихом районе. 5 двухместных спален 3 полные ванные ком…
Таунхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 268,000
Фантастический дуплекс расположен на пляже Сан-Хуана, в гольф-зоне, в очень эксклюзивной урб…
Вилла 5 спален в el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
4 ванных комнат 240 м²
€ 310,000
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м². …
Вилла 3 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 549 м²
€ 1,390,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.390.000 + НДС. Это - уникальный жилой…
Бунгало 4 спальни в Аликанте, Испания
Бунгало 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 260 м²
€ 365,000
Дом на продажу в Аликанте / Alacant (Аликанте). Продается прекрасно ухоженный дом в Зона Го…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, расположенный в урбанизации Ла-Котовета, в Мутк…
Вилла 4 спальни в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 205 м²
€ 250,000
Индивидуальный загородный дом с хорошим участком и полностью узаконенным бассейном. Досту…
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
215 м²
€ 340,000
XX
Особняк 5 спален в Аликанте, Испания
Особняк 5 спален
Аликанте, Испания
13 Количество комнат 4 ванных комнат 270 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 399,900
Отдельная вилла с большим участком и частным бассейном в лучшем жилом районе Муксамель, Ла-А…
Шале 6 спален в el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 4 спальни в Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 3 ванных комнат 336 м² Количество этажей 4
€ 790,000
Продается новая вилла на первой линии - Albufereta Продается сказочная новая вилла с 336 …
Шале 7 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 7 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
15 Количество комнат 3 ванных комнат 403 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с частным садом и теннисным кортом в Сан-Висенте-дель-Распейг Продается э…
Шале 4 спальни в Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат 4 ванных комнат 646 м² Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается впечатляющая вилла с непревзойденным расположением Продается великолепная и впе…
Дом 3 спальни в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 2 ванных комнат 1 м² Количество этажей 1
€ 2,100,000
Великолепная возможность участка на городской земле с 2763,75 м ² на первой линии Мы…
Особняк 4 спальни в Аликанте, Испания
Особняк 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 377 м² Количество этажей 3
€ 425,000
Inmobiliaria Casamayor представляет это жилое здание на продажу, полное возможностей и в иде…
Таунхаус 3 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Шале 6 спален в Аликанте, Испания
Шале 6 спален
Аликанте, Испания
20 Количество комнат 3 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается впечатляющее шале с непревзойденным расположением в Вистахермосе Продается вели…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

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с видом на море
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