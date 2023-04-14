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Купить квартиру с бассейном в Жирона, Испания

Lower Emporda
58
Кастель-Пладжа-де-Аро
46
Sant Antoni
10
Upper Emporda
5
Selva
3
Льорет-де-Мар
3
Roses
2
Girones
1
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13 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Квартира 2 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 103 м² 3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 119 м² 1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 101 м² 5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 1 спальняв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат 71 м² 1/3 Этаж
€ 205,000
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
144 м² 3/4 Этаж
€ 450,000
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 350,000
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на кр…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м² 2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Квартира 1 спальняв Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
43 м² 1 Этаж
€ 85,000
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
73 м² 5/9 Этаж
€ 390,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
129 м²
€ 995,000
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов н…
Квартира 2 спальнив Girones, Испания
Квартира 2 спальни
Girones, Испания
3 Количество комнат 80 м²
€ 490,000
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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