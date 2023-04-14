ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Купить недвижимость в Бах-Виналопо, Испания
Santa Pola
180
Эльче
88
Crevillent
1
Очистить
269 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
64 м²
4 Этаж
€ 289,900
Эффектный дом на продажу с видом на море. В этом отеле есть гостиная с выходом на террасу с …
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 220,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА, ИС…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 255,000
Новый жилой комплекс, имеющий прямой выход к морю, состоит из 170 апартаментов. Расположен в…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 270,000
Жилой комплекс, состоящий из 76 квартир с двумя и тремя спальнями, бунгало и дуплексов. …
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 499,000
Жилой комплекс, состоящий из 76 единиц с двумя и тремя спальнями, бунгало и дуплексов. С …
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 242,000
Жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в 50 метрах от нового торгов…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 230,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА, ИС…
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 430,000
Роскошная вилла в Аренальс-дель-Соль на участке 400м2, 2 этажа с бассейном, площадкой для ба…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 240,000
Современные новые квартиры, расположенные в центре города Санта-Пола-Коста-Бланка. Квартир…
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
112 м²
€ 270,000
Современные новые квартиры, расположенные в центре города Санта-Пола-Коста-Бланка. Квартир…
Пентхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 275,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новый строительный проект на 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
70 м²
2 Этаж
€ 130,000
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 2 этаж…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 280,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новое строительство 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой комплекс…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 235,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новое строительство 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой комплекс…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САНТА-ПОЛА Недавно построенные современные апартаменты расположены в центре…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
5/5 Этаж
€ 265,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
85 м²
€ 310,000
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
98 м²
€ 325,000
Это новый комплекс, который располагается в одной из самых зеленых и живописных мест Коста …
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
151 м²
€ 346,000
Тщательно спроектированный дом с 3 или 4 спальнями с возможностью выбора отдельной кухни ил…
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
151 м²
€ 346,000
Тщательно спроектированный дом с 3 или 4 спальнями с возможностью выбора отдельной кухни ил…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
284 м²
€ 549,000
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
185 м²
€ 510,000
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
152 м²
€ 195,000
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 325,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН-АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА Нов…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 242,000
КВАРТИРА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ КОСТА~ ~ В лучшем районе Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа Л…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 285,000
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕ В САНТА ПОЛА !!!~ ~ Расположен на второй линии пляжа Санть…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
9
Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты