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Жильё с бассейном в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
194
Эльче
83
6 объектов найдено
Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Новый комплекс с удивительным видом на море расположен в Гран Алакант, всего в 15 минутах х…
€355,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Ареналес-дель-Соль Iconic - это новый …
€289,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
€310,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 284 м²
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
€605,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
€340,000

Типы недвижимости в Бах-Виналопо

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
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