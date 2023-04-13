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Купить дома в Каталонии, Испания

Tossa de Mar
5
Palafrugell
4
Sitges
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
Calonge
2
Cassa de la Selva
2
Roses
2
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642 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона. 
Дом 5 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 405,000
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
Дом 7 спаленв Pals, Испания
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м² Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 187 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 349 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Дом 4 спальнив Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м² Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 6 спаленв Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
424 м²
€ 1,100,000
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
Дом 4 спальнив Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
454 м²
€ 1,400,000
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальнив Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 3 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Дом 3 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
130 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Продается современный новый дом, расположенный в центре Санта Кристина де Аро, побережье Кос…
Вилла 8 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 8 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
5 ванных комнат 8 577 м²
€ 2,350,000
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
Дом 11 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 11 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
7 ванных комнат 18 255 м²
€ 1,600,000
Приблизительно 2 га собственности с захватывающим видом на горы, расположенной в горной мест…
Вилла 9 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 9 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат 4 525 м²
€ 1,500,000
Изолированный дом с 4525 м2 земли, примыкающей к 18-луночному полю для гольфа Santa Cristina…
Вилла 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 1 007 м²
€ 765,000
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
Дом 10 спаленв Bordils, Испания
Дом 10 спален
Bordils, Испания
4 ванных комнат 4 980 м²
€ 1,600,000
Комфортабельная усадьба 17-го века для продажи с сельским отелем в Bordils de Baix Empordà В…
Вилла 4 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат 2 563 м²
Цена по запросу
Впечатляющая вилла с видом на море, 4 км ( 10 минут на машине ) от прекрасных пляжей Торрева…
Вилла 6 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
7 ванных комнат 2 293 м²
€ 2,975,000
Великолепная роскошная усадьба, отремонтированная изысканным и уникальным способом, с сохран…
Дом 10 спаленв Navata, Испания
Дом 10 спален
Navata, Испания
6 ванных комнат 1 300 м²
€ 2,400,000
  Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, историчес…
Дом 4 спальнив Canyelles, Испания
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат 453 м² 2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 9 спаленв Cassa de la Selva, Испания
Дом 9 спален
Cassa de la Selva, Испания
8 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Дом 6 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат 5 м²
€ 1,365,000
Продается загородный дом с полностью огороженным участком площадью 5,2 га, с очень хорошим р…
Вилла 5 спаленв Palafrugell, Испания
Вилла 5 спален
Palafrugell, Испания
5 ванных комнат 606 м²
€ 1,060,500
  Современная, очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и погребом с гаражом расположена в 1 к…
Вилла 6 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат 3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Дом 11 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 11 спален
Lower Emporda, Испания
7 ванных комнат 9 000 м²
€ 5,650,000
Отель -Masiá расположен в уникальном месте на побережье Коста Брава ( Провинция Жерона ) и п…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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