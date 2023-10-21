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Дома в Sant Antoni, Испания

виллы
6
24 объекта найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Отличный дом в Sant Antoni de Calonge( Puig Ses Forqes) в 1500 метрах от пляжа. Площадь дом…
€950,000
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Внимание! Очень ценный экземпляр и продается с особой срочностью! Шикарный дом в Sant Antoni…
€1,95 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Шикарная светлая вилла с незабываемым видом на море.  Расположенная в замечательном месте в …
€2,00 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивый ухоженный дом с собственным фруктовым садом. Дом находится в 1500 метрах от пляжа. …
€950,000
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Шикарная вилла в современном стиле в элитной урбанизации Torre Valentina. Вилла находится в…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шикарная вилла на побережье Costa Brava в городе Sant Antoni de Calonge Расположена в 2 мину…
€1,80 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Современный дом в тихой и живописной урбанизации Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge в…
€3,30 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Прекрасный испанский дом в тихой и живописной урбанизации Torre Valentina в Sant Antoni de C…
€1,80 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шикарный дом в элитной урбанизации Torre Valentina, в 50 метрах от пляжа. С красочным видом …
€2,20 млн
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная Вилла расположена в тихом посёлке Mas Villa (Sant Antoni de Calonge), в 10 мин…
€2,20 млн
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Дом в урбанизации Mas Vila с шикарным видом на море Дом: 412 м2 Участок: 1300 м2. Состоит из…
€695,000
Дом 11 спален с террасой, с садом, с парком в Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 11 спален с террасой, с садом, с парком
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 м²
Старый фермерский дом, переоборудованный в сельский отель, возрастом около 500 лет. 39 000 м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
ДОМ МАСИА Общие данные: Вид на горы и море с первого и второго этажа. Кондиционирование всег…
€1,80 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Villa located in the prestigious Torre Valentina urbanization in the town of Sant Antoni de …
€1,15 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
High standing house in the heart of the Costa Brava, in one of the most prestigious urbaniza…
€3,00 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
€2,20 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Lower Emporda, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Lower Emporda, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
€1,45 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 583 м²
Количество этажей 4
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла с красивым садом расположена в урбанизации Мас Вила в Сан Антони де Калон…
€1,90 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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