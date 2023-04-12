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Купить недвижимость в России

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15 315 объектов найдено
Дом 5 спаленв Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 спален
Центральный федеральный округ, Россия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 600 м² Количество этажей 1
€ 2,000,000
New builded house 650 sq.m on a  land area of 20  hundred . Number of bedrooms: 5 …
Домв городской округ Сочи, Россия
Дом
городской округ Сочи, Россия
136 м² Количество этажей 2
€ 387,119
Продается дом в КП с.Нижняя Шиловка, Адлерский район. Вся инфраструктура в 200 м от дома. (…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
209 м²
€ 1,104,141
Арт. 3360590 Все преимущества дореволюционного дома в старом фонде в одной квартире: Лока…
Квартира 6 комнатв Сочи, Россия
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6 Количество комнат 110 м² 6/7 Этаж
€ 368,792
Подам квартиру 110кв.м. поделена на две отдельные двухкомнатные квартиры. В пяти минутах хо…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
170 м²
€ 223,510
Новый, отличный дом расположен в самом центре развивающегося пос. Лоо, ул. Алтайская. 400м о…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
235 м²
€ 949,919
Арт. 3360582 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель! Продаётся шедевральная, титульная ква…
Квартирав Сочи, Россия
Квартира
Сочи, Россия
40 м² 7/16 Этаж
€ 84,934
Продаю 2-комнатную квартиру , 40 кв. м на 7 этаже 16 этажного блочного дома. Квартира с хор…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
248 м²
€ 762,729
Арт. 3354956 Представьте себе, что вы гуляете по опустевшему Петербургу. Есть только вы и т…
Квартирав Сочи, Россия
Квартира
Сочи, Россия
72 м² 3/8 Этаж
€ 97,227
Продается апартамент в самом центре п. Лазаревское, до моря 200м. В минуте ходьбы Аквапарк, …
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
171 м²
€ 838,164
Арт. 4670490 В продаже истинно Петербургская квартира со множеством комнат, видом на воду, …
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж
€ 106,167
Квартира расположена в микрорайоне Больничный городок Центрального района г.Сочи, между неск…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
655 м²
€ 1,675,210
Арт. 3352200 Вашему вниманию предлагается трехуровневый пентхаус с террасой 71,4м2 , общей …
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 77 м² 5/7 Этаж
€ 118,460
2-х комнатная видовая квартира с широкими панорамными окнами. Вид на горы. Кухня 14,1 кв м …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м² 5/9 Этаж
€ 52,163
Продаётся трёхкомнатная квартира с просторной кухней:   - квартира в жилом состоянии, фо…
Квартирав Kuznechiha, Россия
Квартира
Kuznechiha, Россия
45 м² 3/11 Этаж
€ 67,308
Предлагаем к продаже двухкомнатную кввртиру по договору переуступке в быстроразвивающемся ра…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м² 1/9 Этаж
€ 71,795
Продаётся теплая, уютная трёхкомнатная квартира в мкр-не Верхние Печёры: - удачное местора…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
136 м²
€ 602,360
Арт. 3358324 "Золотой треугольник СПб", здесь самое дорогое жилье в Центре города, и это не…
Квартира 2 комнатыв городской округ Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Сочи, Россия
2 Количество комнат 51 м² 7/14 Этаж
€ 223,510
Квартира 2-х комн. с ремонтом с видом на море в Курортном городке Адлера! В квартире выполн…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
110 м²
€ 894,041
Арт. 3349142 Новый элитный дом с подземным паркингом в 1 минуте от Дворцовой площади и Эрми…
Квартирав Гатчина, Россия
Квартира
Гатчина, Россия
161 м²
€ 251,449
Арт. 41608028 Просторная квартира с мансардой в двух шагах от Гатчинского дворца и парка! …
Квартира 2 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 75 м² 4/6 Этаж
€ 151,442
Прямая продажа! Это одно из интересных предложений просторной двухкомнатной квартиры по це…
Квартира 2 комнатыв Мурино, Россия
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
2 Количество комнат 52 м² 13/15 Этаж
€ 82,452
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в кирпично-монолитном доме. Квартира теплая, светла…
Квартирав Сочи, Россия
Квартира
Сочи, Россия
34 м² 4/4 Этаж
€ 80,464
Однокомнатная квартира 33,5 кв м в мкрн. Мамайка 4 этаж 4-х этажного дома. Прямой вид на м…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
318 м²
€ 480,547
Арт. 3360056 Очень просторная, двухуровневая квартира для большой семьи. 318 квадратных мет…
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 63 м² 5/12 Этаж
€ 145,271
Продается просторная 2-комнатная квартира в Центральном районе г. Сочи. Площадь общая 63 кв…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
36 м²
€ 123,397
Арт. 41608641 Уважаемый покупатель! Предлагаем вашему вниманию уютную,меблированную одноком…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
92 м²
€ 422,355
Арт. 41996538 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В элитном клубном доме на Каменноостров…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 39 м² 25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Квартира 1 комнатав Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 1/2 Этаж
€ 26,709
Продам однокомнатную квартиру в Московском районе Калининграда рядом с заливом в ПГТ Прибреж…
Квартира 4 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 9/10 Этаж
€ 413,494
Трёхуровневая квартира Брутальная гармония в лучшем жилом комплексе Калининграда - Цветной Б…

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Недвижимость в России

Ежегодно аналитики составляют различные обзоры относительно состояния рынка жилья и коммерческой недвижимости в России. Каков прогноз специалистов на ближайшее время? Какими будут цены на квартиры и офисы в 2019 году? Какие города пользуются наибольшим спросом среди переселенцев из разных уголков страны и зарубежья? Где выгодно купить дом в России? Что выбрать: столицу или регионы? Попробуем разобраться.

Как выбрать недвижимость в России

После просмотра объявлений о продаже квартир можно сделать вывод, что приобрести жилье сегодня можно в любой точке когда-то самой большой страны в СССР. Согласно опросам, лучшие города для жизни в России — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи, Калининград, Белгород. Жилье здесь практически никогда не дешевеет. Самая дешевая недвижимость находится в небольших населенных пунктах, находящихся на большом расстоянии от столицы и крупных областных центров. Исключение — жилье на берегу моря в России. Здесь продажа квартир и домов — самый выгодный бизнес, который будет процветать в любой кризис. Статистика говорит, что спрос на домик у моря сохранялся даже в самые непростые для российской экономики годы.

В настоящее время, помимо внутренней миграции, сделки с недвижимостью также часто совершают и иностранные граждане. Закон о недвижимости в России позволяет гражданам других государств приобретать жилье в собственность. Продажа квартир и домов гражданам Украины также не возбраняется. К слову, впоследствии собственная квартира может ускорить получение вида на жительство. Единственный нюанс — налог на недвижимость. Он взимается только при продаже недвижимого имущества иностранцами и составляет 30%. Кто освобожден от такого налога? Тот, кто проводит на территории РФ не менее чем 183 дня в году.

Для того чтобы не ошибиться с выбором жилья, лучше всего обращаться в надежное агентство. Специалистам известна актуальная ситуация на рынке и динамика цен в том или ином регионе. Кстати говоря, инвестиции в недвижимость могут стать хорошей опорой для пенсионеров, мечтающих о дополнительном доходе.

Статистика и тенденции рынка недвижимости в РФ

Вторичный рынок жилья в первой половине 2019 года показал небольшой, но стабильный рост в 1-2%. Падение стоимости квадратного метра на вторичном рынке зафиксировано только в нескольких регионах.

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