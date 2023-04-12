Купить недвижимость в России

Недвижимость в России

Ежегодно аналитики составляют различные обзоры относительно состояния рынка жилья и коммерческой недвижимости в России. Каков прогноз специалистов на ближайшее время? Какими будут цены на квартиры и офисы в 2019 году? Какие города пользуются наибольшим спросом среди переселенцев из разных уголков страны и зарубежья? Где выгодно купить дом в России? Что выбрать: столицу или регионы? Попробуем разобраться.

Как выбрать недвижимость в России

После просмотра объявлений о продаже квартир можно сделать вывод, что приобрести жилье сегодня можно в любой точке когда-то самой большой страны в СССР. Согласно опросам, лучшие города для жизни в России — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи, Калининград, Белгород. Жилье здесь практически никогда не дешевеет. Самая дешевая недвижимость находится в небольших населенных пунктах, находящихся на большом расстоянии от столицы и крупных областных центров. Исключение — жилье на берегу моря в России. Здесь продажа квартир и домов — самый выгодный бизнес, который будет процветать в любой кризис. Статистика говорит, что спрос на домик у моря сохранялся даже в самые непростые для российской экономики годы.

В настоящее время, помимо внутренней миграции, сделки с недвижимостью также часто совершают и иностранные граждане. Закон о недвижимости в России позволяет гражданам других государств приобретать жилье в собственность. Продажа квартир и домов гражданам Украины также не возбраняется. К слову, впоследствии собственная квартира может ускорить получение вида на жительство. Единственный нюанс — налог на недвижимость. Он взимается только при продаже недвижимого имущества иностранцами и составляет 30%. Кто освобожден от такого налога? Тот, кто проводит на территории РФ не менее чем 183 дня в году.

Для того чтобы не ошибиться с выбором жилья, лучше всего обращаться в надежное агентство. Специалистам известна актуальная ситуация на рынке и динамика цен в том или ином регионе. Кстати говоря, инвестиции в недвижимость могут стать хорошей опорой для пенсионеров, мечтающих о дополнительном доходе.

Статистика и тенденции рынка недвижимости в РФ

Вторичный рынок жилья в первой половине 2019 года показал небольшой, но стабильный рост в 1-2%. Падение стоимости квадратного метра на вторичном рынке зафиксировано только в нескольких регионах.