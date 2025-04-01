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Жильё в поселение Внуковское, Россия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в поселение Внуковское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Внуковское, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 12/22
Продается большая светлая трехкомнатная квартира в ЖК Филатов Луг. Современный жилой комплек…
$183,145
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Квартира 2 комнаты в поселение Внуковское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Внуковское, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 18/24
Номер лота: 3971645, Продам видовую квартиру в новом доме с хорошим , качественным ремонтом.…
$164,920
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Квартира 1 комната в Городок Писателей, Россия
Квартира 1 комната
Городок Писателей, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 15/27
Квартира в современном ЖК. Развитая инфраструктура. Ремонт и комплектация квартиры по дизайн…
$45,239
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Квартира 1 комната в поселение Внуковское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Внуковское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 14/23
Отличное предложение! Просторная и видовая 1к квартира у метро Рассказовка! Новый ЖК «Городс…
$168,010
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Квартира 1 комната в Городок Писателей, Россия
Квартира 1 комната
Городок Писателей, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 15/27
Квартира в современном ЖК. Развитая инфраструктура. Ремонт и комплектация квартиры по дизайн…
$45,239
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в поселение Внуковское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Внуковское, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 16/17
Номер лота: 3969582, Продам видовую квартиру в жк"Внуково-2016" . Вид из окна на частный сек…
$164,920
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Параметры недвижимости в поселение Внуковское, Россия

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