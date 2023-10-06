Сколько стоит дом в Португалии?
Цена на дом у моря в Португалии зависит от многих параметров. Среди основных:
- регион расположения недвижимости;
- год постройки;
- общее состояние (потребность в капитальном/косметическом ремонте);
- площадь помещения;
- удаленность от моря;
- количество спален/ванных комнат;
- дополнительные характеристики (дизайнерская отделка, бассейн, кинотеатр, тренажерный зал и пр.).
Самые дорогие и престижные коттеджи продаются в Лиссабоне на Ривьере и в «Золотом треугольнике», куда входят курорты Вале-Ду-Лобо, Виламура, Кинта-Ду-Лаго и Пайн Клиффс. На Мадейре и в Алгарве можно выбрать более дешевое жилье. Диапазон цен в стране очень широк и варьируется в пределах 85.000-11.000.000 евро.
Можно ли купить дом в Португалии на берегу до 100.000 евро?
До 100.000 евро в Португалии предлагаются дома с террасами, откуда открывается красивый вид на океан. Здания большой площади из двух этажей обычно нуждаются в косметическом ремонте. Небольшие строения более ухожены и располагаются ближе к береговой линии. Но в них мало спален и отсутствует личный двор.
Дает ли покупка коттеджа в Португалии право на получение ВНЖ?
Чтобы получить ВНЖ, нужно купить дом в Португалии на берегу океана, в центре, в спальном районе либо пригороде за 500.000 евро и больше. Спустя 5 лет владелец получает право оформить в государстве ПМЖ и продать недвижимое имущество.
Если инвестировать в жилое здание, построенное более 30 лет назад в культурно значимых или исторических районах, для ВНЖ потребуется 350.000 евро. В этом случае приобретенный объект необходимо отреставрировать и сделать визуально привлекательным.