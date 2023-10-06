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Купить дом в Португалии

Quarteira
81
Cascais
67
Cascais e Estoril
53
Лагоа
26
Лагоа и Карвоейру
22
Северный
22
Portimao
21
Мадейра
19
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580 объектов найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с парковка в Бежа, Португалия
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с парковка
Бежа, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Дома и старая ветряная мельница (building only) возле Бежа. - площадь около 980 м2; - Высока…
€485,000
Вилла 2 спальни в Алгарви, Португалия
Вилла 2 спальни
Алгарви, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Гольф - курорт. Апартаменты на 2 комнаты, угловые, с зеленой территорией. Окна на восток и з…
€425,000
Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
€1,13 млн
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка в Grandola, Португалия
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка
Grandola, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Фару, Португалия
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Фару, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Этот фермерский дом расположен на участке земли площадью 40000 м2, в долине с потрясающим ви…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни в Фуншал, Португалия
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
Дуплекс 4 спальни в Фару, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
€450,000
Вилла 5 спален в Фару, Португалия
Вилла 5 спален
Фару, Португалия
Количество спален 5
Эта роскошная вилла с пятью спальнями имеет потрясающий вид на поле для гольфа и окружающую …
€1,89 млн
Дом 2 спальни в Фару, Португалия
Дом 2 спальни
Фару, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Строящаяся двухквартирная вилла, расположенная в престижном комплексе в Силвеше, с прекрасны…
€399,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
Вилла 10 комнат в Сетубал, Португалия
Вилла 10 комнат
Сетубал, Португалия
Комнаты 10
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
€499,000
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
€259,250
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 216 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом центре Карвоэйро. В нескольких минутах ходьбы от…
€1,75 млн
Вилла 4 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Собственность полностью огорожена, и доступ осуществляется через электрические ворота. Вил…
€525,000
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
€1,70 млн
Дом 8 спален с видом на лес в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Дом 8 спален с видом на лес
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 686 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,50 млн
Таунхаус 4 спальни в Португалия, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 112 м²
Таунхаус с 4 спальнями, расположенный в центре города Фару, всего в нескольких минутах ходьб…
€530,000
Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
Дом 3 спальни в Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€319,500
Вилла 4 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 297 м²
Элегантная вилла, расположенная в охраняемом частном кондоминиуме, обеспечивает роскошь, ком…
€2,30 млн
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Одноэтажная вилла, в 5 минутах езды от центра деревни Карвоэйро и ее пляжей, с прекрасным ви…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€645,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ! Отдельная вилла с 3 спальнями, расположенная на возвыше…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Живите у моря! Расположенный в тихой и спокойной деревне Порчес, в Алгарве, этот новый турис…
€1,000,000
Вилла 3 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Живите у моря! Расположенный в тихой и спокойной деревне Порчес, в Алгарве, этот новый турис…
€800,000
Вилла 5 спален в Лагоа, Португалия
Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Приморская недвижимость недалеко от пляжей Маринья и Албандейра, очень привлекательная. Этот…
€5,50 млн
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
€1,75 млн
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная одноэтажная вилла, посреди виноградников, которая предлагает уник…
€1,28 млн

Типы недвижимости в Португалии

виллы
шале
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Сколько стоит дом в Португалии?

Цена на дом у моря в Португалии зависит от многих параметров. Среди основных:

  • регион расположения недвижимости;
  • год постройки;
  • общее состояние (потребность в капитальном/косметическом ремонте);
  • площадь помещения;
  • удаленность от моря;
  • количество спален/ванных комнат;
  • дополнительные характеристики (дизайнерская отделка, бассейн, кинотеатр, тренажерный зал и пр.).

Самые дорогие и престижные коттеджи продаются в Лиссабоне на Ривьере и в «Золотом треугольнике», куда входят курорты Вале-Ду-Лобо, Виламура, Кинта-Ду-Лаго и Пайн Клиффс. На Мадейре и в Алгарве можно выбрать более дешевое жилье. Диапазон цен в стране очень широк и варьируется в пределах 85.000-11.000.000 евро.

Можно ли купить дом в Португалии на берегу до 100.000 евро?

До 100.000 евро в Португалии предлагаются дома с террасами, откуда открывается красивый вид на океан. Здания большой площади из двух этажей обычно нуждаются в косметическом ремонте. Небольшие строения более ухожены и располагаются ближе к береговой линии. Но в них мало спален и отсутствует личный двор.

Дает ли покупка коттеджа в Португалии право на получение ВНЖ?

Чтобы получить ВНЖ, нужно купить дом в Португалии на берегу океана, в центре, в спальном районе либо пригороде за 500.000 евро и больше. Спустя 5 лет владелец получает право оформить в государстве ПМЖ и продать недвижимое имущество.

Если инвестировать в жилое здание, построенное более 30 лет назад в культурно значимых или исторических районах, для ВНЖ потребуется 350.000 евро. В этом случае приобретенный объект необходимо отреставрировать и сделать визуально привлекательным.

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