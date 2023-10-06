Сколько стоит дом в Португалии?

Цена на дом у моря в Португалии зависит от многих параметров. Среди основных:

регион расположения недвижимости;

год постройки;

общее состояние (потребность в капитальном/косметическом ремонте);

площадь помещения;

удаленность от моря;

количество спален/ванных комнат;

дополнительные характеристики (дизайнерская отделка, бассейн, кинотеатр, тренажерный зал и пр.).

Самые дорогие и престижные коттеджи продаются в Лиссабоне на Ривьере и в «Золотом треугольнике», куда входят курорты Вале-Ду-Лобо, Виламура, Кинта-Ду-Лаго и Пайн Клиффс. На Мадейре и в Алгарве можно выбрать более дешевое жилье. Диапазон цен в стране очень широк и варьируется в пределах 85.000-11.000.000 евро.

Можно ли купить дом в Португалии на берегу до 100.000 евро?

До 100.000 евро в Португалии предлагаются дома с террасами, откуда открывается красивый вид на океан. Здания большой площади из двух этажей обычно нуждаются в косметическом ремонте. Небольшие строения более ухожены и располагаются ближе к береговой линии. Но в них мало спален и отсутствует личный двор.

Дает ли покупка коттеджа в Португалии право на получение ВНЖ?

Чтобы получить ВНЖ, нужно купить дом в Португалии на берегу океана, в центре, в спальном районе либо пригороде за 500.000 евро и больше. Спустя 5 лет владелец получает право оформить в государстве ПМЖ и продать недвижимое имущество.

Если инвестировать в жилое здание, построенное более 30 лет назад в культурно значимых или исторических районах, для ВНЖ потребуется 350.000 евро. В этом случае приобретенный объект необходимо отреставрировать и сделать визуально привлекательным.