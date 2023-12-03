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Дома в Braga, Португалия

1 объект найдено
Дом в Novais, Португалия
Дом
Novais, Португалия
Площадь 17 000 м²
€750,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Braga, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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