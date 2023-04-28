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Квартиры в Прчань, Черногория
Квартира
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139 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
90 м²
€ 200,000
Продается квартира в Лепетане, недалеко от города Тиват. Квартира имеет площадь 90 м2 и сост…
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат
29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат
131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1 Этаж
€ 159,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Квартира
Кавач, Черногория
38 м²
€ 131,492
Полностью меблированные и оборудованные роскошные апартаменты в комплексе с бассейном в посе…
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 99,000
Продажа квартир в новом комплексе в тихом месте, недалеко от Тивата и Котора. Комплекс все е…
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 75,000
Уникальная квартира с собственным бассейном и участком в новом комплексе с прекрасными видам…
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 99,000
NUM 5134 Квартиры на продажу в новом комплексе в тихом месте, недалеко от Тивата и Котора…
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 98,931
A5-271. Квартира в Новом комплексе в КавацеКвартиры на продажу в новом комплексе, Кавак, Тив…
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 87,000
На продажу квартира с одной спальней в посёлке Муо (которский залив). Удачное расположени…
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 67,000
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
3/4 Этаж
€ 88,000
A5-269-1. Новая квартира с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая квартира с видо…
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
1/4 Этаж
€ 85,000
A5-269. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая студия для продажи …
Квартира 2 комнаты
Прчань, Черногория
2 Количество комнат
110 м²
€ 265,000
Новый апартамент с видом на Которский залив, территория с бассейном и гараж. Площадь апартам…
Квартира
Прчань, Черногория
€ 800,000
D5-238. Урбанизированный участок с двумя незаконченными дуплексами Пркандж Продается все вме…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
1 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая …
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
40 м²
€ 78,000
Продаются квартиры в готовом доме в Которе, посёлок Кавач. Здание состоит из трех этажей. …
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
110 м²
€ 265,000
Продаются квартиры в Каваче, недалеко от города Котор. Квартиры имеют площадь 110-127 м2. …
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
70 м²
€ 172,000
Продается квартира в Прчань, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 70 м2 и распол…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 160,000
Продается трехкомнатная квартира 70 м2, с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, двориком…
Квартира 2 спальни
Drazin Vrt, Черногория
2 ванных комнат
75 м²
€ 450,000
Двухуровневая квартира с большой террасой и видом на море, расположенная в очаровательном ср…
Квартира
Прчань, Черногория
281 м²
€ 720,000
Два дома с открытым видом на море, расположенные в Пркандже, менее чем в 100 метрах от моря.…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
56 м²
€ 195,000
Квартира расположена в отличном месте, с прекрасным видом на море. Квартира с двумя спал…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
56 м²
€ 195,000
NUM 4908 Квартира расположена в отличном месте, с прекрасным видом на море. Квартира с двум…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
70 м²
€ 167,000
Двухкомнатная квартира на первом этаже трехэтажного здания. В здании есть бассейн для плаван…
Квартира 1 комната
Троица, Черногория
1 Количество комнат
51 м²
€ 97,000
Двухкомнатная квартира , площадью 52 м2 в 3 км от ближайшего пляжа. С открытой террасы прек…
Квартира 1 комната
Троица, Черногория
1 Количество комнат
44 м²
€ 84,000
Двухкомнатная квартира , площадью 44 м2 в 3км от ближайшего пляжа. Вид на Тиватский залив, …
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