Купить дом в Которе, Черногория

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94 объекта найдено
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Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Дом 6 спален
Котор, Черногория
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Apartmanska kuca u Donjoj Lastvi 300m od mora Odlicna investicija,dobar potenci…
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
На продажу предлагается роскошная вилла в не менее прекрасном городе Пераст, являющемся исто…
Дом
Котор, Черногория
337 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
D5-240. Дом с видом на море в Которе, СкальджариПродается шланг в Котор Скальджари, располож…
Дом 6 спален
Котор, Черногория
200 м²
€ 350,000
Продаётся дом в Ковачко Поле. Этот дом может похвастаться просторной жилой площадью 200 м2…
Дом 7 спален
Котор, Черногория
280 м²
€ 570,000
NUM 4595 Продается дом в Которе, Скальджари. Площадь дома составляет 280 м2, а площадь у…
Дом 7 спален
Котор, Черногория
280 м²
€ 570,000
Продаётся дом в Которе, Шкальяри. Площадь дома составляет 280 м2, а площадь участка,…
Дом 2 спальни
Skaljari, Черногория
2 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 2
€ 135,450
Срочная распродажа! Это свойство старого каменного дома, который был полностью отремонтиров…
Дом
Котор, Черногория
450 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
D5-236. Дом с видом на море в КотореПродается дом с прекрасным видом на море в Которе Площа…
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
4 ванных комнат
250 м²
€ 320,000
Продается дом в тихом и уютном месте в городе Котор, с потрясающим видом на Боко — Которский…
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
NUM Двухэтажный таунхаус на первой линии в деревне Доброта, городе Котор. Площадь таунх…
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
Двухэтажный таунхаус на первой линии в Доброте, город Котор. Площадь Таунхауса соста…
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
138 м²
€ 400,000
NUM 4608 Дом в Которе возле Которского залива. Площадь дома составляет 138 м2, а площадь…
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
138 м²
€ 400,000
Дом в Которе возле Боко-Которского залива. Площадь дома составляет 138 м2, а площадь участ…
Дом
Котор, Черногория
€ 400,000
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
Дом
Котор, Черногория
€ 420,000
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
160 м²
€ 90,000
NUM 1513 Незаконченный дом на продажу в Ластва, муниципалитет Котор. Общая площадь балко…
Дом 5 спален
Котор, Черногория
360 м²
€ 1,500,000
NUM 1533
Дом
Котор, Черногория
130 м²
€ 600,000
NUM 897
Дом 5 спален
Котор, Черногория
350 м²
€ 370,000
NUM 998 For sale three-storey house with total area of 350 m2, which is located on a plot …
Вилла 11 спален
Котор, Черногория
798 м²
€ 2,000,000
NUM 723-6
Дом 5 спален
Котор, Черногория
800 м²
€ 850,000
NUM 1120 House for sale with commercial property in Radanovici area, the municipality…
Таунхаус 2 спальни
Котор, Черногория
72 м²
€ 195,000
NUM 715 Ораховац - небольшая красивая деревня, расположенная недалеко от Пераста и Котора, …
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
232 м²
€ 510,000
NUM 775 House for sale in Prcanj, beautifull village which is located in the centre of…
Дом 6 спален
Котор, Черногория
145 м²
€ 550,000
NUM 1301 Продается дом в районе Муо, муниципалитет Котор. Общая площадь дома составляет 145…
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
110 м²
€ 300,000
NUM 1852 Одноэтажный дом на продажу в Которе, регион Скальджари. В доме есть возможность п…
Дом 3 спальни
Котор, Черногория
11 000 м²
€ 1,800,000
NUM 1849 Продается дом с 14 квартирами. Дом общей площадью 1100 м2 расположен на участке об…
Дом 6 спален
Котор, Черногория
300 м²
€ 450,000
NUM 380 House for sale in Krimovica, Kotor municipality. The house has a total area of 300 m…
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
193 м²
€ 1,500,000
NUM 1949 Виллы на продажу в туристическом курорте, состоящем из бутик-отеля, вилл на набере…
Дом 5 спален
Котор, Черногория
100 м²
€ 205,000
NUM 1952 House for sale in the Bay of Kotor, in Stoliv on the second line from the sea. T…
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