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Купить недвижимость в Литве

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2 102 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Науйойи-Акмяне, Литва
Квартира 3 спальни
Науйойи-Акмяне, Литва
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 35,000
Parduodamas renovuotas šiltas, funkcionalaus išplanavimo 64,5 kv.m 3-jų kambar…
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
142 м² Количество этажей 1
€ 324,500
Домв Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
462 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Домв Bariunai, Литва
Дом
Bariunai, Литва
161 м² Количество этажей 1
€ 119,900
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 258,000
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫЧКОЙ ТЕРАСА ДЛЯ ВЕРТИНАНТОВОГО КАЧЕСТВА И ИСК…
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 129 м² 3/4 Этаж
€ 464,000
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 64 м² 8/20 Этаж
€ 148,000
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 319,000
Домв Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
LIVING LIVING HOUSE IN COURT - ADDITIONAL G. 39 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED. Location: Cu…
Домв Raciai, Литва
Дом
Raciai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Домв Rokai, Литва
Дом
Rokai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Домв Rainiai, Литва
Дом
Rainiai, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 40,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
193 м² Количество этажей 2
€ 249,900
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 109,950
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
МЫ В ДОМАШНИХ БАЛАНДАХ 13 D. ОТ 18 ИКИ 19 ВАЛ. РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. 8 620 41959 2 камбай…
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
€ 21,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 42,000
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 349,000
Квартира 1 комнатав Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат 33 м² 5/5 Этаж
€ 20,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 31,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/2 Этаж
€ 14,500
Домв Sviloniai, Литва
Дом
Sviloniai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 75,000
СОДО ДОМ АНТ СУДА С ГИПЕДОЙ ПАНОРАМОЙ. ДОМ ЖИТЬ ЗЕМЛИ. ЛЕС СТРАНЫ СКЛИПАС, В ГЛАЗНОЙ ЦИФАТИВ…
Домв Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В СУДЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО G. 39 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 349,900
ПЕРЕД ЛЕСОМ, НЕРИИ СТРАНЫ, НЕПРАВИЛЬНО-СРОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 169,56 КВ.М ДОМ С РАЗДЕЛОМ 6,…
Домв Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
122 м² Количество этажей 2
€ 309,000
ГОДЫ 2022 ГОДА, КЛАССЫ +, ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ, СТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 5 НОМЕРОВ В ВЬЕРЕНЦИЯХ! ПРЕИМ…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
146 м² Количество этажей 2
€ 155,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Мажейкяй
Йонава
Шяуляй
Шилуте
Неринга
Таураге
Укмерге
Мариямполе
Пренай
Birstonas
Karmelava
Raisteniskes
Гаргждай
Радвилишкис
Тракай
Mazoji Riese
Zapyskis
Zemieji Rusokai
Кулаутува
Ширвинтос

Параметры недвижимости в Литве

с бассейном
недорогая
элитное

Недвижимость в Литве — перспективы и преимущества покупки

Планируя купить недвижимость в Литве, вы не только инвестируете в развивающееся европейское государство, но и получаете возможность жить в стране с благоприятной экологической обстановкой, мягким климатом, развитой инфраструктурой и стабильной экономикой.

Почему покупать недвижимость в Литве выгодно

Неоспоримое преимущество приобретения дома, апартаментов или любого другого жилья в территориальных границах Литвы – это возможность получения многократной визы. Она позволяет находиться в стране на протяжении 90 дней раз в каждое полугодие и дает возможность беспрепятственно путешествовать по Шенгенской зоне.

Цена недвижимости в республике значительно ниже, не только по сравнению с Европой, но и с соседними странами, например, Эстонией и Россией. Есть перспектива роста рынка, и приобретенное сейчас жилье спустя несколько лет получится выгодно продать. Еще один весомый плюс покупки — возможность сдачи в аренду. Литовское законодательство в этом вопросе никак не ограничивает иностранцев.

Стоимость жилья в разных регионах

Покупка недвижимости в Литве для многих иностранцев становится прибыльным бизнесом. Для постоянной сдачи в аренду гости балтийского государства, не имеющие ВНЖ/ПМЖ, приобретают элитные апартаменты в Старой части Вильнюса либо выбирают жилье в курортной Паланге. Там самым большим спросом пользуются квартиры с несколькими спальнями в центре возле костела, таунхаусы и трехкомнатные коттеджи с видом на пляж, окруженный песчаными дюнами. Во время курортного сезона эти объекты приносят солидный доход и быстро окупают часть вложений.

Не меньшим успехом пользуются дешевые квартиры в Каунасе. Город растет, расширяет производственную базу и увеличивает количество рабочих мест. Это служит стимулом для внутренней миграции. Жители маленьких населенных пунктов приезжают в мегаполис и стараются снять недорогое жилье, чтобы ежедневно ездить на работу. Сдача в аренду приносит стабильную прибыль владельцам однокомнатных квартир и других небольших помещений.

Неизменно популярной у покупателей остается Клайпеда – знаменитый курорт с огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей. Здесь стабильно продаются и элитные дома с роскошным панорамным видом, и простенькие жилые помещения на окраине. Цена на объекты не падает.

Налоги на недвижимое имущество

В Литве лояльные законы в отношении жилья. Правительство предлагало ввести дополнительный налог на второй и последующий жилые объекты, приобретенные в личную собственность. Но Сейм эту идею не поддержал.
 

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