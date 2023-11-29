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17 объектов найдено
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шилуте, Литва
165 м²
1
€115,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с камином, с Furnace heating
Шилуте, Литва
2
46 м²
1/2
€31,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Шилуте, Литва
4
78 м²
2/5
€55,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Шилуте, Литва
2
57 м²
4/4
€85,650
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Шилуте, Литва
2
65 м²
2/4
€93,815
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom
Шилуте, Литва
195 м²
2
€127,900
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Шилуте, Литва
3
72 м²
5/5
€47,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Шилуте, Литва
2
50 м²
5/5
ПРОДАНО 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В СОВЕТЕ, СТЕКЛО G. 5А В отремонтированном доме продается светлая и…
€40,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Шилуте, Литва
4
74 м²
3/3
ЦЕНТРЕЛЯЦИЯ ГОРОДА ГЛУХИХ СОСТАВЛЯЕТ 4 КОМНАТЫ Легкая и теплая 4 непередаваемая квартира на …
€67,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel
Шилуте, Литва
2
70 м²
1/1
2 КОМНАТЫ, КУПЛЕННЫЕ В СЕМЬЕ R. САВ., ГОРОД К. 8 Продается 2-комнатная квартира с отдельным …
€42,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel
Шилуте, Литва
2
79 м²
3/3
В ИСКЛЮЧЕННОМ МЕСТЕ 2 КОМНАТЫ ПОКУПАЮТ ВО ДВОРЕ, МИЛЛИАРД Г. 4 2-комнатная квартира на прода…
€75,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Шилуте, Литва
1
39 м²
3/3
€53,163
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Storeroom
Шилуте, Литва
2
49 м²
2/3
ЦЕНТР ГОРОДА ГОРОДА ГЛУБЫХ 2 КОМНАТЫ ДЛЯ БОГОВ. 8 2-комнатная квартира на продажу на любимой…
€42,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с камином, с Furnace heating
Шилуте, Литва
4
80 м²
3/3
ЭКСКЛЮЗИВ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ Просторная 4-комнатная квартира продается в центре города Шелк н…
€70,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Шилуте, Литва
2
54 м²
4/4
2 НОМЕРА КУПИТЬ ДРОТИКИ И ОБХВАТ СЕРДЦА G. 5А, МИЛЛИАРД. Продается 53,55 кв. м. 2-комнатная …
€27,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector
Шилуте, Литва
2
56 м²
1/5
В RENOVATED МЫ 1 КОМНАТА CINTJONIC G. 2, ФИЛЛИОН 55,89 кв.м. 1 комнатная квартира в Silk, Ci…
€32,500
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
162 м²
1
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 5 ARS РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ, SODES G. 22 Продается в 2010 году строительство 16…
€190,000
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