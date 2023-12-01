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Жильё в Вилкавишкис, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией в Вилкавишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией
Вилкавишкис, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗЫВАЯ СЛОВО ВИДОВ К., ДЕРЕВНЯ Р . Есть возможность купить 20 гектаров земли вместе с до…
€75,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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