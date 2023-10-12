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Квартиры в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
23
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
19
Municipality of Xylokastro and Evrostina
14
Лутракион
14
Municipality of Corinth
11
Municipal Unit of Xylokastro
7
Коринф
6
Municipality of Nafplio
4
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71 объект найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 24/25
Квартира  с полностью готовым современным ремонтом! Укомплектована мебелью и техникой. Ремон…
€119,548
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4
A, Квартира 73 кв.м., 1 уровень, 4 этаж, в жилом районе, год постройки 1973, реконструирован…
€210,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
A, Квартира 76 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 1970, н / д, с видом …
€230,000
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Квартира 3 комнаты с furnishings в Триполис, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином в Романос, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Романос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Glyfada - Golf 108 Sq.m., 2 Bedrooms, 2 …
€320,000
Квартира 2 спальни в Нижняя каракуль, Греция
Квартира 2 спальни
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
€420,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple в Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио в Alepochori, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио
Alepochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
€210,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€120,000
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Pisia, Греция
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 580 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором…
€450,000
Квартира 2 спальни с furnishings в смеющийся, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Асос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Асос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€110,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Velo, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в высокомерный, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
высокомерный, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 83 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства. Кварти…
€110,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€210,000

Типы недвижимости в периферия Пелопоннес

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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