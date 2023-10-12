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Жилая
Греция
периферия Пелопоннес
Квартиры
Квартиры в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
23
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
19
Municipality of Xylokastro and Evrostina
14
Лутракион
14
Municipality of Corinth
11
Municipal Unit of Xylokastro
7
Коринф
6
Municipality of Nafplio
4
Municipality of Sikyona
4
Municipality of Velo and Vocha
4
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
4
Municipality of Ermionida
3
Municipal Unit of Kranidi
3
Municipal Unit of Nafplio
3
Municipal Unit of Sikyona
3
Municipal Unit of Velos
3
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71 объект найдено
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Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
4
153 м²
3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
78 м²
5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
3
1
130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лутракион, Греция
2
2
76 м²
24/25
Квартира с полностью готовым современным ремонтом! Укомплектована мебелью и техникой. Ремон…
€119,548
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
6
2
138 м²
1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Municipality of Corinth, Греция
2
1
73 м²
4
A, Квартира 73 кв.м., 1 уровень, 4 этаж, в жилом районе, год постройки 1973, реконструирован…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
42 м²
1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
52 м²
1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Municipality of Corinth, Греция
2
1
76 м²
2
A, Квартира 76 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 1970, н / д, с видом …
€230,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
1
600 м²
1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
3
1
127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
3
56 м²
1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
3
215 м²
2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
3
235 м²
1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Романос, Греция
2
2
108 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens South: Glyfada - Golf 108 Sq.m., 2 Bedrooms, 2 …
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Нижняя каракуль, Греция
5
2
109 м²
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Рекомендовать
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple
Municipality of Nafplio, Греция
1
1
27 м²
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио
Alepochori, Греция
3
2
115 м²
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
4
1
92 м²
1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
2
1
50 м²
1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
2
1
48 м²
1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Pisia, Греция
9
4
580 м²
1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 580 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
смеющийся, Греция
3
1
77 м²
-1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Асос, Греция
3
1
60 м²
2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
4
1
87 м²
1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
высокомерный, Греция
3
1
83 м²
1
Продается квартира площадью 83 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства. Кварти…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
4
2
152 м²
1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€210,000
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