Квартиры в Municipal Unit of Asini, Греция

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
В районе Асини, в ключевом месте между Толо (4 км) и Нафплио (7,4 км), современная квартира …
$209,272
Квартира 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Наш офис эксклюзивный В красивом районе Асини, в приятной и развивающейся обстановке с недав…
$226,712
Квартира 2 комнаты в Ирия, Греция
Квартира 2 комнаты
Ирия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
