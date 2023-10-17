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Жилая
Греция
периферийная единица Халкидики
Коттеджи
Коттеджи в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
174
The Municipality of Sithonia
73
The municipality Nea Propontida
44
Никити
42
Касандрия
41
Полийирос
40
Муниципалитет Аристотеля
35
Иерисос
21
Неа-Муданья
16
Неос-Мармарас
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374 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Фокея, Греция
5
2
120 м²
1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5
2
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Каландра, Греция
5
2
340 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
5
2
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Portes, Греция
7
2
160 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж с балконом, с кондиционером, в центре города
Pefkochori, Греция
Этот великолепный комплекс новых домов выходит далеко за рамки собственности. Он представляе…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
3
187 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
3
1
83 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Siviri, Греция
3
2
2
Если вы мечтали о роскошной, просторной вилле с 150 м жилой площади и в часе езды от аэропор…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Фокея, Греция
4
3
3
Расположен на участке площадью 500 кв. М., С самыми великолепными видами и всего в нескольки…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chaniotis, Греция
5
2
145 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kassandrino, Греция
8
4
200 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Pefkochori, Греция
5
3
167 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€185,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
1
1
25 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Portes, Греция
2
1
50 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спальной…
€85,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Polychrono, Греция
9
4
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
3
1
74 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€155,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
4
2
125 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город
Касандрия, Греция
3
1
154 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€95,000
1
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
4
2
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
5
2
500 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4
1
80 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Siviri, Греция
5
2
194 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
56 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
7
2
240 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
€160,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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