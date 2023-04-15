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Realting.com
Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Купить недвижимость в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
Grad Crikvenica
13
Цриквеница
13
Опатия
12
Опатия
12
Town of Rab
5
Раб
5
Krk
4
Риека
4
Opcina Viskovo
2
Grad Kastav
1
Grad Novi Vinodolski
1
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici
1
Opcina Jelenje
1
Opcina Lokve
1
Opcina Ravna Gora
1
Кастав
1
Нови-Винодолски
1
община Мошченичка-Драга
1
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72 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат
81 м²
2/4 Этаж
€ 274,875
Kostrena Hills ⌂ жилой комплекс – A11 Добро пожаловать в рекламу высококачественного жилого …
Дом 3 комнаты
Раб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 220,000
Дом в старом городе Раб, 135,35 м2 Очаровательный традиционный дом, построенный около 1900 …
Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
Вилла 4 спальни
Опатия, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,700,000
Продается красивая обновленная вилла в стиле модерн в первой линии от моря, всего в нескольк…
Вилла 5 спален
Опатия, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
Вилла 6 спален
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
Дом
Supetarska Draga, Хорватия
931 м²
Количество этажей 4
€ 380,000
Дом для реконструкции в 1-м ряду до моря, 931 м2 брутто, остров Раб, Supetarska Draga. Это и…
Дом 10 комнат
Мошченичка-Драга, Хорватия
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Вилла 1-го ряда к морю, Опатийская Ривьера, Мошченичка Драга Вилла, расположенная на участке…
Дом 16 комнат
Kampor, Хорватия
16 Количество комнат
485 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
Дом 6 комнат
Selce, Хорватия
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 415,000
Дом 200 м2 с 3 квартирами, туристический потенциал, Selce Дом с полезной площадью около 200 …
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 700,000
LUXURY APARTMENT, LOVRANLuxury квартира на продажу в городе Ловран в нескольких минутах ходь…
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат
75 м²
Количество этажей 1
€ 540,000
LUXURY APARTMENT, LOVRANLuxury квартира на продажу в городе Ловран в нескольких минутах ходь…
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат
75 м²
Количество этажей 1
€ 540,000
LUXURY APARTMENT, LOVRANLuxury квартира на продажу в городе Ловран в нескольких минутах ходь…
Квартира 3 комнаты
Lovran, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 430,000
Роскошная квартира с бассейном, Ловран, новое здание Роскошная квартира на продажу в городе …
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 500,000
Роскошная квартира с бассейном, LOVRAN Роскошная квартира на продажу в городе Ловран в неско…
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
126 м²
1/2 Этаж
€ 755,700
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
123 м²
1/2 Этаж
€ 687,680
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса Проект Kačjak расп…
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
123 м²
2/2 Этаж
€ 712,240
New construction in Dramalj (Kačjak), 2nd row to the sea, penthouse The Kačjak project is lo…
Квартира 2 комнаты
Dramalj, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 2
€ 407,520
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 2 комнаты
Dramalj, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 2
€ 390,840
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 701,406
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса и сад Проект Kačja…
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
136 м²
Количество этажей 2
€ 736,614
New construction in Dramalj (Kačjak), 1st row to the sea, large terrace and garden The Kačja…
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
126 м²
1/2 Этаж
€ 793,485
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 3 комнаты
Krk, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 466,785
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
Квартира 3 комнаты
Krk, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 466,785
Роскошная квартира LUXURY, KRKA на продажу в городе Крк, в нескольких минутах ходьбы от моря…
Квартира 5 комнат
Krk, Хорватия
5 Количество комнат
138 м²
1/2 Этаж
€ 985,625
Роскошная квартира с баком! КРК ОСТРОВ, НОВОЕ ЗДАНИЕ!Роскошная квартира на продажу в новом з…
Квартира 5 комнат
Krk, Хорватия
5 Количество комнат
138 м²
1/2 Этаж
€ 985,625
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
Квартира 4 комнаты
Риека, Хорватия
4 Количество комнат
131 м²
1/1 Этаж
€ 253,000
Квартира с садом и террасой, 131,25 м2, Бандерево, Риека Просторная квартира площадью 131 м…
Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
Вилла 4 комнаты
Риека, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Риека - первый ряд от моря Роскошная вилла в первом ряду от моря площадью 600м2 построена н…
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Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
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