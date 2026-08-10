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Квартиры в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

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Риека
24
Город Опатия
26
Grad Crikvenica
21
Цриквеница
17
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130 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Icici, Хорватия
Квартира 2 спальни
Icici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 114-1249
$1,71 млн
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Риека, Хорватия
Квартира 1 спальня
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 14 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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Квартира 3 спальни в Icici, Хорватия
Квартира 3 спальни
Icici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 114-1246
$672,862
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 63 м²
ID CODE: 139-166
$365,865
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Кастав, Хорватия
Квартира 2 спальни
Кастав, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Код: 130-582
$250,392
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 127-316
$251,612
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 6 спален в Город Опатия, Хорватия
Квартира 6 спален
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
ID CODE: 137-107
$1,54 млн
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Njivice, Хорватия
Квартира 3 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
$455,605
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Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
ID CODE: 105-852
$455,292
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Кастав, Хорватия
Квартира 2 спальни
Кастав, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
ID CODE: 104-914
$318,784
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Dramalj, Хорватия
Квартира 3 спальни
Dramalj, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 129-817
$603,412
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 3 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
ID CODE: 139-207
$734,341
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Крк, Хорватия
Квартира 1 спальня
Крк, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
$422,075
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Квартира 2 спальни в Кралевица, Хорватия
Квартира 2 спальни
Кралевица, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 92 м²
ID CODE: 129-917
$487,713
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Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
ID CODE: 139-229
$436,051
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Квартира 2 спальни в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 2 спальни
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 127-351
$245,743
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Квартира 3 спальни в Кралевица, Хорватия
Квартира 3 спальни
Кралевица, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 120 м²
ID CODE: 129-909
$697,383
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 86 м²
ID CODE: 135-220
$387,067
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Квартира 1 спальня в Ika, Хорватия
Квартира 1 спальня
Ika, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 104-993
$259,581
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Код: 130-494
$487,284
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Квартира 3 спальни в Sveti Anton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sveti Anton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Квартира 2 спальни в Ika, Хорватия
Квартира 2 спальни
Ika, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Код: 119-561
$472,483
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Квартира 4 спальни в Ika, Хорватия
Квартира 4 спальни
Ika, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
ID CODE: 104-913
$569,257
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Квартира 2 спальни в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 2 спальни
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 127-328
$253,114
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 101 м²
ID CODE: 129-845
$215,179
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с террасой
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Недорогая
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