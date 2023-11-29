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Квартиры в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

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97 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€675,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€530,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€500,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€478,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious penthouse in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€1,65 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€596,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera aboun…
€1,08 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
RAB ISLAND, BARBAT - Apartment on the ground floor 3 bedrooms + bathroom with pool In a bea…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Gabonjin, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
KRK ISLAND, MALINSKA - Two-room apartment with a sea view The newly decorated apartment of …
€260,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Selce, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Selce, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
NOVI VINODOLSKI - a beautiful apartment in a great location We can boast that we are media…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
COSTABELLA, BIVIO, KANTRIDA - penthouse, 155 m2, 3 bedrooms + bathroom, PANORAMIC VIEW!!! …
€799,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
RIJEKA-COSTABELLA We are selling an apartment in a new building in an excellent and prime lo…
€512,500
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером в Dobrec, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером
Dobrec, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
OPATIJA, LOVRAN - Небесная квартира на внушительной австро-венгерской вилле! Мы с гордость…
€1,30 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
ISLAND OF KRK, CITY OF KRK - two-story apartment with garden and swimming pool near the sea.…
€970,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Gabonjin, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ISLAND OF KRK, NJIVICE - First floor of a house with two apartments It is located about 45…
€300,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером в Gabonjin, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
ISLAND OF KRK, NJIVICE - Apartment with swimming pool For sale is a floor of a house with …
€562,500
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Icici, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Icici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
OPATIJA, IČIĆI - apartment 79m2 with a garden in a newer building with a swimming pool on th…
€380,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
OPATIJA, CENTER - one-bedroom apartment in a new building with a panoramic view of the sea a…
€230,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Drivenik, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Drivenik, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
JADRANOVO, CRIKVENICA 2 APARTMENTS NEAR THE SEA! For sale 2 apartments together, total 85 m…
€210,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
KRK CITY - Penthouse first row to the sea Three-room apartment with living room in an exce…
€595,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Opatija, Center - floor of an Austro-Hungarian villa with a separate entrance and garden Opa…
€1
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
RIJEKA, CENTER - Master's apartment, 97 m2, near Korza! We are mediating the sale of a bea…
€320,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
COSTABELLA, BIVIO, KANTRIDA - luxury penthouse with panoramic sea view We offer a penthous…
€720,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 10736
€330,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
OPATIJA, KOSIĆEVO - Apartment 1R + LR 50 m2 Opatija, a beautiful coastal town located on t…
€187,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Icici, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Icici, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
IČIĆI - Luxury apartment in a new building We offer a luxury and superbly decorated apartm…
€450,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Icici, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Icici, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
IČIĆI- Luxury apartment in a new building in a fantastic location located on the second floo…
€760,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Opatija, a beautiful coastal town located on the Adriatic Sea is a famous tourist destinatio…
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
OPATIJA - Penthouse in a fantastic location Opatija, a beautiful coastal town located on t…
€1,82 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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