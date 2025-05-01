Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Опатия
  4. Жилая

Жильё в Опатии, Хорватия

дома
23
23 объекта найдено
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 360 м²
Эта величественная вилла, элегантно расположенная на первой линии моря, является свидетельст…
$16,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Суперсовременная вилла с прекрасным видом на море в Медвеже, к югу от Мошченицка Драга, реги…
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Строящаяся роскошная вилла на окраине Опатии с великолепным видом на море! Завершающий этап …
$3,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Вилла в Опатии ок. 300 метров от моря, 3 апартамента, рядом с отелем Амбассадор. Общая площа…
$2,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 756 м²
Замечательное, потрясающее предложение! Настоящая принцесса Опатии - продается вилла LUX с б…
$4,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Площадь 600 м²
Великолепная вилла в Павловаце недалеко от Опатии, всего в 220 метрах от моря, в зеленой зон…
$2,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Красивая одноэтажная вилла с 4 спальнями, панорамным видом на море и крытым бассейном. Он им…
$1,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 355 м²
Удивительная вилла современного дизайна в Moscenicka Draga! В настоящее время вилла находитс…
$3,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 460 м²
Величественная австро-венгерская вилла гордо возвышается на первой линии моря на Опатийской …
$9,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Мы предлагаем эту красивую средиземноморскую виллу, расположенную на склонах Учки, всего в 3…
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Солидная вилла в центре Опатии всего в 100 метрах от моря! Вилла имеет прекрасный вид на мор…
$1,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 990 м²
Эта новая современная вилла, представляющая собой изысканное современное чудо на набережной,…
$6,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Современная иррациональная вилла в Бреги, Опатия! С виллы открываются потрясающие виды на мо…
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Рустикальная вилла на холме, с бассейном, видом на море в районе Опатии! Общая площадь 143 к…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Новая современная вилла в Мошченицкой Драге в 600 метрах от пляжа! Красивая недавно построен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Расположенная в очаровательном прибрежном районе Опатии, уникальная современная вилла с потр…
$9,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Мы рады представить вам эту великолепную виллу, расположенную на прекрасно благоустроенном у…
$1,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 534 м²
Величественная вилла на первой линии моря , построенная в нео-итальянском стиле, украшала гл…
$32,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Со скидкой! Старая цена была 2,5 млн евро, новая цена — 1,4 млн евро! Фантастическая вилла в…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Площадь 800 м²
Представляя собой необыкновенную виллу на первой линии, изящно расположенную над морем и оча…
$10,91 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Площадь 410 м²
Вилла с потрясающим видом на море в Опатии, в 300 м от моря. Общая площадь 410 кв.м. Земельн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Великолепная новая вилла в центре Опатии, всего в 200 метрах от моря!Жилая площадь этого пот…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Красота первой линии — очаровательная вилла на набережной в Опатии, изящно расположенная на …
$11,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти