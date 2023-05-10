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  4. Слуцкий район

Жильё в Слуцкий район, Беларусь

Слуцк
114
Серяжский сельский Совет
8
Гацуковский сельский Совет
7
Покрашевский сельский Совет
7
Беличский сельский Совет
6
Весейский сельский Совет
6
Гресский сельский Совет
4
Козловичский сельский Совет
4
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171 объект найдено
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
€ 72,870
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 125 м²
€ 141,363
Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
€ 20,976
Квартира 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
€ 25,081
Дом в Великая Слива, Беларусь
Дом
Великая Слива, Беларусь
Площадь 60 м²
€ 5,928
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
€ 23,621
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
€ 8,755
Квартира 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
€ 33,654
Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 49 м²
€ 8,117
Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
€ 25,537
Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/9
€ 23,713
Дом в Клепчаны, Беларусь
Дом
Клепчаны, Беларусь
Площадь 64 м²
€ 11,856
Квартира 2 комнаты в Исернский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Исернский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
€ 14,592
Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
€ 23,713
Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
€ 20,976
Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 79 м²
€ 22,709
Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 70 м²
€ 13,589
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 47 м²
€ 18,058
Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
€ 6,384
Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
€ 21,432
Квартира 2 комнаты в Весея, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Весея, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/3
€ 19,152
Квартира 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
€ 25,537
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
€ 30,005
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 6/9
€ 28,729
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
€ 26,357
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 47 м²
€ 12,768
Дом в Козловичи, Беларусь
Дом
Козловичи, Беларусь
Площадь 34 м²
€ 8,208
Дом в Сорогский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
€ 6,293
Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
€ 21,250
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
€ 19,973

Параметры недвижимости в Слуцкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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