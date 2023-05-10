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Минская область
Слуцкий район
Жильё в Слуцкий район, Беларусь
Слуцк
114
Серяжский сельский Совет
8
Гацуковский сельский Совет
7
Покрашевский сельский Совет
7
Беличский сельский Совет
6
Весейский сельский Совет
6
Гресский сельский Совет
4
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4
Исернский сельский Совет
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Кировский сельский Совет
3
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171 объект найдено
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Коттедж
Слуцк, Беларусь
206 м²
€ 72,870
Дом
Слуцк, Беларусь
125 м²
€ 141,363
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
1
38 м²
5/5
€ 20,976
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
4
58 м²
5/5
€ 25,081
Дом
Великая Слива, Беларусь
60 м²
€ 5,928
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
3
56 м²
1/5
€ 23,621
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
3
44 м²
1/1
€ 8,755
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
4
73 м²
1/1
€ 33,654
Дом
Леньки, Беларусь
49 м²
€ 8,117
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
2
50 м²
1/2
€ 25,537
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
1
42 м²
4/9
€ 23,713
Дом
Клепчаны, Беларусь
64 м²
€ 11,856
Квартира 2 комнаты
Исернский сельский Совет, Беларусь
2
60 м²
1/1
€ 14,592
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
1
46 м²
1/2
€ 23,713
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
2
44 м²
1/5
€ 20,976
Дом
Весея, Беларусь
79 м²
€ 22,709
Дом
Леньки, Беларусь
70 м²
€ 13,589
Дом
Слуцк, Беларусь
47 м²
€ 18,058
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 6,384
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
2
46 м²
3/5
€ 21,432
Квартира 2 комнаты
Весея, Беларусь
2
52 м²
3/3
€ 19,152
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
4
61 м²
5/5
€ 25,537
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
3
60 м²
7/9
€ 30,005
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
3
67 м²
6/9
€ 28,729
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
3
62 м²
1/9
€ 26,357
Дом
Слуцк, Беларусь
47 м²
€ 12,768
Дом
Козловичи, Беларусь
34 м²
€ 8,208
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 6,293
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
2
38 м²
5/5
€ 21,250
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
3
69 м²
2/2
€ 19,973
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