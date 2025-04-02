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Жильё в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

дома
4
4 объекта найдено
Дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Продаётся уютный кирпичный домик в живописном месте в садовом товариществе "Птолемей", 65 км…
$9,500
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Дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается просторный дом в деревне Буда Гресская Слуцкого района, в 60 км от Минска. Год пос…
$17,000
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Дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Состояние жилое, крепкие деревянные полы и стены, жилые комнаты требуют косметического ремон…
$12,500
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Дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 13 м²
Продается одноуровневый дом в д.Буда Гресская.        Участок 10 соток. Форма собственности …
$13,400
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